Cristina Kirchner processa Google por aparecer como ‘ladra’ em buscas

A ex-presidente e atual vice da Argentina, Cristina Kirchner, processou o Google por difamação ao aparecer como “ladra da Nação Argentina” no site de buscas. A ex-mandatária anunciou a decisão nesta quinta-feira, 6, em sua conta no Twitter.

“Hoje apresentei uma petição para solicitar uma perícia informática urgente contra o Google que servirá como evidência de um processo”, afirmou.

O processo tem como base um evento que, segundo a mídia local, ocorreu em 17 de maio deste ano. Usuários que tentaram buscar o nome de Cristina Kirchner no site foram surpreendidos pela legenda “Ladra da Nação” no lugar em que deveria estar o cargo atual da ex-mandatária.

“Quando mentiras e difamação são disparadas de plataformas em massa, sua circulação não tem limites, não pode ser interrompida e os danos que causam aos difamados podem ser incalculáveis”, disse Cristina, que presidiu a Argentina em dois mandatos sucessivos, entre 2007 e 2015.

“A ação judicial também pretende levantar uma questão complexa e profunda, recorrente na época: Existe algum tipo de defesa para pessoas que são vítimas desse tipo de ação perpetradas por um gigante informático como o Google?”, ressaltou Kirchner.

Por meio da ação, os advogados da vice-presidente pediram detalhes sobre o horário em que a publicação esteve ativa, além do número de visualizações e interações. O documento argumenta que “o alcance do Google no mundo é incomensurável, de modo que o dano que gerou desta vez é difícil de calcular sem os resultados da perícia”.

A ação também observa que a frase em questão apareceu no próprio mecanismo de buscas da empresa, “sem derivar de sites de terceiros, mas sob sua única responsabilidade”.

Cristina, de 67 anos, enfrenta acusações em nove processos que estão em andamento desde que deixou a Presidência argentina, alguns deles por suposta corrupção. Segundo ela, as acusações têm motivação política e fazem parte de uma perseguição da oposição.

(Com AFP)