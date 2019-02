Cristina Kirchner ficará um mês de licença médica

A Casa Rosada informou na noite deste sábado que a presidente Cristina Kirchner ficará afastada do governo por um mês. A decisão foi tomada após recomendação médica. Cristina foi diagnosticada com um hematoma subdural crônico durante um exame cardiovascular de rotina. O comunicado lido pelo porta-voz presidencial, Alfredo Scoccimarro, diz que Cristina sofreu um trauma na cabeça em 12 de agosto.

Ainda não foi confirmado se o vice-presidente, Amado Boudou, assumirá funções de presidente durante o período. Boudou chegou a ocupar a presidência por cerca de três semanas em dezembro de 2011, após Kirchner passar por uma cirurgia para remover um tumor benigno na glândula da tireoide.

A licença de Cristina Kirchner coincide com a reta final da campanha das eleições parlamentares, marcadas para 27 de outubro. De acordo com analistas, seu partido, o Frente pela Vitória (FPV), pode perder o controle do Senado, mas provavelmente vai manter uma pequena maioria na Câmara. A eleição é vista ainda com um teste-chave para os aspirantes às eleições presidenciais em 2015. Kirchner não pode buscar um terceiro mandato consecutivo.

(Com Estadão Conteúdo)