Crise no STF pode ter ‘impacto decisivo’ nas eleições brasileiras, diz Financial Times
Jornal britânico afirma que cenário de crise está 'lançando uma sombra sobre a disputa' entre Lula e Flávio Bolsonaro
O jornal britânico Financial Times repercutiu neste domingo, 13, o cenário de crise e escândalos do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a disputa “acirrada” entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes pode ter um “impacto decisivo” nas eleições presidenciais brasileiras de outubro.
Segundo o artigo, a crise está “lançando uma sombra sobre a disputa” entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
“Embora Lula não tenha sido acusado no caso Banco Master, o episódio atinge um ponto sensível do veterano líder de esquerda, que no passado foi preso por corrupção em condenações posteriormente anuladas”, diz o jornal.
A publicação também destaca que Flávio Bolsonaro foi citado no caso do Banco Master, que é tema de inquérito no STF, após revelações em maio de que ele pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
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“Flávio Bolsonaro tem tentado tirar proveito da situação ao renovar as exigências pela destituição de Moraes, que condenou seu pai. ‘Um voto em Lula é um voto em Moraes’, disse ele a apoiadores na semana passada”, acrescenta o texto.
Citando analistas, o jornal afirma que “há uma percepção entre o eleitorado brasileiro de que Alexandre de Moraes está de alguma forma alinhado com o campo pró-governo”.
Para o Financial Times, “o caso manchou a credibilidade de uma instituição que nos últimos anos foi elogiada internacionalmente por defender o Brasil contra uma tentativa fracassada de golpe militar de Jair Bolsonaro, após sua derrota eleitoral para Lula em 2022. ”
Segundo o jornal britânico, a crise “revitalizou a direita brasileira”, que “há muito acusa Moraes de atingir injustamente os conservadores e restringir a liberdade de expressão. ”
“A esquerda, por sua vez, acusa Mendonça de tomar medidas para favorecer Flávio Bolsonaro, incluindo a autorização de uma investigação contra o filho de Lula por alegações de lobby indevido”, acrescenta a publicação.