Crise no STF pode ter ‘impacto decisivo’ nas eleições brasileiras, diz Financial Times

O jornal britânico Financial Times repercute a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e o embate entre ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, apontando um impacto decisivo nas eleições presidenciais. A publicação analisa como o caso Banco Master afeta os cenários de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, e a perda de credibilidade do STF, que tem revitalizado a direita brasileira e gerado acusações de ambos os lados da política.

O jornal britânico Financial Times repercutiu neste domingo, 13, o cenário de crise e escândalos do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a disputa “acirrada” entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes pode ter um “impacto decisivo” nas eleições presidenciais brasileiras de outubro.

Segundo o artigo, a crise está “lançando uma sombra sobre a disputa” entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

“Embora Lula não tenha sido acusado no caso Banco Master, o episódio atinge um ponto sensível do veterano líder de esquerda, que no passado foi preso por corrupção em condenações posteriormente anuladas”, diz o jornal.

A publicação também destaca que Flávio Bolsonaro foi citado no caso do Banco Master, que é tema de inquérito no STF, após revelações em maio de que ele pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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“Flávio Bolsonaro tem tentado tirar proveito da situação ao renovar as exigências pela destituição de Moraes, que condenou seu pai. ‘Um voto em Lula é um voto em Moraes’, disse ele a apoiadores na semana passada”, acrescenta o texto.

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Citando analistas, o jornal afirma que “há uma percepção entre o eleitorado brasileiro de que Alexandre de Moraes está de alguma forma alinhado com o campo pró-governo”.