Crise humanitária na Ucrânia é a que mais cresce desde Segunda Guerra

A crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia é a que cresce mais rapidamente desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A declaração foi feita porFilippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, depois de visitar a região da fronteira entre Ucrânia e Moldávia na manhã do domingo, 6. “Esta será uma situação muito complexa. Mais de 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia cruzaram as fronteiras com países vizinhos nos últimos dez dias”, disse.

Mais cedo, causara comoção a notícia da morte de uma família – pai, mãe e dois filhos – depois de um bombardeio em Irpin, cidade próxima à Kiev, bem perto de um monumento que homenageava os cidadãos do lugar que lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra.

Segundo Grandi, até este momento os governos dos países próximos à Ucrânia têm se saído bem no recebimento dos refugiados, mas a continuar o ritmo de fuga, será muito difícil continuar com o acolhimento. “Se os números continuarem a crescer, teremos um grande problema”, afirmou.

Ao menos 364 civis ucranianos já foram mortos e outros 759, feridos, desde a invasão do país pela Rússia, no dia 24 de fevereiro.