🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Mundo

Crise de moradia leva milhares às ruas após derrota de Sánchez na Espanha

Congresso rejeitou proteção contra despejos e prorrogação de contratos; imóveis ficaram 12,2% mais caros em um ano, segundo órgão oficial

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 12h40
Multidão de pessoas marchando em uma rua larga, com faixas brancas e vermelhas. Uma faixa grande diz VIVIENDA UNIVERSAL GRATUITA Y DE CALIDAD. Árvores e postes de luz dividem a rua, e prédios altos ladeiam o cenário. Pessoas nas calçadas observam a manifestação
Os manifestantes reivindicam redução dos aluguéis e proteção contra despejos. (JAVIER SORIANO/AFP)
Continua após publicidade
Crise de moradia leva milhares às ruas após derrota de Sánchez na Espanha Priorize VEJA no Google

Dezenas de milhares de pessoas protestaram neste sábado, 3, em cidades da Espanha contra os altos aluguéis e as dificuldades de acesso à moradia, um dia depois de o Congresso rejeitar medidas emergenciais propostas pelo governo de Pedro Sánchez. Em Madri, a delegação do governo estimou 70 mil participantes, enquanto os organizadores calcularam 500 mil. Os manifestantes reivindicam redução dos aluguéis e proteção contra despejos.

A mobilização já estava marcada antes da votação, mas a derrota parlamentar acrescentou pressão sobre o primeiro-ministro. O primeiro decreto foi rejeitado por 178 votos a 172 e previa suspender despejos de inquilinos vulneráveis até 2030, prorrogar por dois anos contratos com vencimento antes de 2028, elevar impostos sobre apartamentos turísticos e restringir a compra de imóveis residenciais por fundos de investimento. O segundo, que previa renovação automática de contratos de aluguel, recebeu 184 votos contrários e 166 favoráveis.

Sem maioria no Congresso, a coalizão do Partido Socialista, de Sánchez, com o Sumar dependia de outras legendas para aprovar as medidas. Partido Popular, Vox e Junts se posicionaram contra as propostas. A rejeição impediu o governo de manter as proteções previstas nos decretos.

Continua após a publicidade

O encarecimento dos imóveis ajuda a explicar a insatisfação. Os preços de compra de moradias subiram 12,2% no segundo trimestre de 2026 em comparação com igual período do ano anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatística da Espanha. Os imóveis usados ficaram 12,9% mais caros, enquanto os novos tiveram alta de 7,4%. Na comparação com os três primeiros meses do ano, o aumento geral foi de 3,4%. O indicador acompanha preços de venda, não de aluguel.

Siga
Continua após a publicidade

No mercado de locação, os preços anunciados avançaram 8,5% em 2025, segundo levantamento da plataforma imobiliária Idealista citado pela AFP. Em Madri, a alta foi de 9,7%. As reivindicações dos manifestantes incluem restrições ao uso turístico de apartamentos e à atuação de fundos de investimento no mercado residencial.

Continua após a publicidade

O despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, tornou-se um dos símbolos dos protestos. A aposentada foi retirada do apartamento onde vivia havia sete décadas depois que a empresa proprietária tentou aumentar seu aluguel em 275%, segundo a AFP. A companhia negociou posteriormente seu retorno por um valor mais baixo, mas as manifestações continuaram.

Continua após a publicidade

Neste sábado, a porta-voz do Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, afirmou que a entidade está em contato com sindicatos de trabalhadores para tentar convocar uma greve geral. Em Barcelona, a manifestação prevista para a tarde foi adiada para segunda-feira por causa da previsão de fortes chuvas, informou a emissora pública RTVE.

Publicidade
TAGS:
Espanha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).