Um grupo de criminosos armados mantém 25 pessoas reféns em um supermercado de Cartagena, um dos principais destinos turísticos da Colômbia, nesta terça-feira, 24. A crise começou após uma tentativa frustrada de assalto a um carro-forte e mobilizou forças policiais e militares, incluindo unidades especiais e atiradores de elite.

Segundo o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, os assaltantes tentaram interceptar um veículo de transporte de valores em um centro comercial. Alertados sobre a ação, policiais se dirigiram ao local, levando os suspeitos a se refugiarem em uma unidade da rede de supermercados Éxito, onde fizeram cerca de trinta pessoas reféns. Cinco mulheres idosas foram libertadas, reduzindo para 25 o número de pessoas mantidas sob poder dos criminosos.

“Não lhes restou outra alternativa a não ser se refugiar em um dos estabelecimentos e sequestrar 30 pessoas, das quais cinco já foram libertadas. São mulheres idosas”, afirmou De la Espriella em entrevista coletiva. O presidente disse que diferentes forças de segurança, incluindo equipes especializadas do Exército e da polícia, foram mobilizadas para conduzir a operação.

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“Meu filho está lá. Estou muito abalado (…) Ele não saiu do trabalho e não atende ao telefone. Acho que tiraram o telefone dele”, relatou à agência France-Presse Jacob Pérez, pai de um dos trabalhadores do supermercado.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, os sequestradores exigem quase 2 milhões de dólares (cerca de 11,7 milhões de reais), dois veículos blindados e passagem livre para seguir em direção a Barranquilla, cidade situada a aproximadamente 130 quilômetros de Cartagena. As exigências, porém, não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

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O aeroporto Rafael Núñez, em Cartagena, também teve os pousos suspensos temporariamente durante a operação, depois que as Forças Armadas utilizaram uma das pistas. A circulação de aeronaves foi retomada pouco depois, informou a autoridade aeronáutica colombiana.

Crise de segurança

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A tomada de reféns ocorre no mesmo dia em que a Colômbia marca dez anos da assinatura do acordo de paz que levou ao desarmamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O pacto, firmado em 2016, encerrou décadas de conflito entre o governo e a principal guerrilha do país, mas não impediu a continuidade da violência. Dissidências que rejeitaram o acordo permaneceram armadas, enquanto outras organizações criminosas ampliaram sua atuação em diferentes regiões.

Na noite de segunda-feira, 23, um carro-bomba explodiu nas proximidades da sede do governo regional em Villavicencio, no centro do país. O atentado deixou ao menos 25 feridos e provocou danos a edifícios e estabelecimentos comerciais. O ataque foi atribuído pelo governo a uma dissidência das Farc.

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O presidente Abelardo de la Espriella, de direita, defende uma política de segurança baseada no endurecimento do combate às organizações criminosas, com operações militares e bombardeios contra grupos armados. Apesar da ofensiva, a sequência de ataques e episódios de violência tem mantido a segurança pública no centro do debate nacional.