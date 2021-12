Criminosos de jet ski trocam tiros em praia badalada de Cancun

Um tiroteio foi relatado na praia de um resort em Cancún, no México, nesta semana, fazendo com que turistas e funcionários corressem para se proteger dos disparos. De acordo com a polícia local, não houve feridos.

Os criminosos roubaram jet skis e começaram a efetuar tiros na orla de um dos resorts da zona hoteleira da cidade. Segundo um dos turistas que estava no local, cerca de três homens armados com pistolas estavam atirando para o alto, e não em direção às pessoas.

O incidente é mais um de uma série de tiroteios que vêm acontecendo na cidade de Cancún nos últimos meses e ocorre na mesma semana em que um batalhão especial de tropas da Guarda Nacional foi designado para proteger a área.

Fuzileiros navais mexicanos com capacetes, coletes à prova de balas e fuzis foram vistos patrulhando as praias em meio aos turistas.

Em novembro, um grupo de criminosos invadiu um resort ao sul de Cancún e abriu fogo em frente a hotéis de luxo da região, executando dois membros de uma gangue rival. Vários cartéis estão lutando pelo lucrativo comércio de drogas da área, aumentando os índices de violência e manchando a imagem da costa caribenha do México.

Faz parte da estratégia desses grupos matar publicamente os traficantes de rua rivais de modo a eliminar a concorrência e garantir que suas drogas sejam vendidas nos pontos de disputa.

Há duas semanas, dois turistas foram mortos em tiroteios semelhantes na região de Tulum, ao sul de Cancún. De acordo com os promotores, o motivo foi o mesmo.

Há indícios de que a situação no estado de Quintana Roo, onde está localizada a orla caribenha do México, está fora de controle. Em junho, outra troca de tiros acabou com a morte de mais dois homens envolvidos com o tráfico.

Em outubro, a polícia realizou uma operação em uma badalada rua no município de Playa del Carmen, prendendo 26 suspeitos de estarem vendendo drogas na região, depois que uma policial foi morta a tiros e encontrada trancada no porta-malas de um carro.