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Criminoso ‘mago da fuga’ é preso na Espanha após escapar de quatro prisões

Com técnicas que parecem 'saídas de um filme', como definiu a polícia espanhola, o albanês condenado por roubo e tráfico estava foragido há oito meses

Por Sophia Paiva 26 ago 2026, 17h08 | Atualizado em 26 ago 2026, 17h14
Corredor escuro com piso de madeira refletindo a luz de três grandes janelas gradeadas ao fundo, onde dois homens estão em silhueta, um em pé e outro agachado
Prisão em Milão, na Itália. -  (Fabrizio Villa/Getty Images)
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Criminoso ‘mago da fuga’ é preso na Espanha após escapar de quatro prisões Priorizar nos meus resultados Google

A polícia espanhola prendeu um criminoso albanês que escapou de quatro prisões na Itália e na Bélgica, informaram autoridades nesta quarta-feira, 26. Apelidado de “mago da fuga”, o homem ficou conhecido por usar técnicas engenhosas que incluíram a serragem das barras de celas, a criação de uma teia de lençóis atados e pirâmides humanas para livrar-se do cárcere.

O fugitivo foi capturado na última sexta feira 21, depois que as forças da Policia Nacional da Espanha descobriram que o homem tinha estabelecido resiência na cidade de Tarragona, no nordeste do país. Logo depois, um mandato de prisão oficial foi emitido pela Justiça italiana.

O criminoso não foi identificado oficialmente pelo nome, mas a policia espanhola o apelidou de TT, iniciais de “Toma Taulant” (mago da fuga, em tradução livre). Oito meses atrás, ele estava cumprindo uma sentença de prisão em Milão que acaba em 2048, por crimes como roubo violento e tráfico de drogas.

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Coisa de filme

Em comunicado oficial, a polícia espanhola descreveu os atos do fugitivo como algo que “parece algo saído de um filme”. “Às vezes, a realidade é mais estranha do que a ficção”, acrescentou a nota.

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Ainda na declaração, a corporação detalhou que ele conseguiu escapar de uma prisão na cidade italiana de Terni, na região da Úmbria, em 2009; de uma prisão em Parma, em Emília-Romanha, em 2013; e, naquele mesmo ano, de uma prisão belga. Na ocasião, organizou outros detentos em “uma pirâmide humana para escalar o muro”, disse a polícia. Sua última fuga, em dezembro de 2025, veio depois que ele conseguiu escapar de uma prisão de segurança máxima na Itália ao serrar as barras e sair pela janela com lençóis atados.

Descrevendo sua captura em Tarragona, os policiais informaram que o homem estava acompanhado “por vários de seus compatriotas que tentaram impedi-lo de ser preso, incluindo um homem que atingiu e feriu dois policiais”. O agressor segue foragido. 

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Segundo o jornal britânico The Guardian, quando ele foi detido, estava com documentos de identidade falsos, o que revelou que também tinha antecedentes criminais na cidade catalã de Girona por posse de armas e explosivos. Em sua posse também estavam duas notas de 500 euros que se acredita terem sido falsificadas — as cédulas foram enviadas ao Banco da Espanha para investigação.

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Com fiança negada, ele ficará em uma prisão em Tarragona enquanto aguarda a extradição para a Itália. Isto é, caso o mago não fuja mais uma vez.

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