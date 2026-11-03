Crianças de 2 e 4 anos estão entre vítimas de acidente de avião na Flórida; saiba mais

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Um jatinho com nove pessoas a bordo, incluindo uma família e uma copilota brasileira, caiu em uma área residencial na Flórida. O acidente causou uma grande explosão, cratera e evacuação de moradores. As autoridades investigam o caso e a identificação das vítimas, que inclui pais, filhos, babá e amigas, demandará tempo devido à necessidade de exames de DNA.

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Quatro integrantes de uma mesma família, uma babá e duas amigas próximas estavam a bordo de um jatinho que caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. A confirmação dos ocupantes foi obtida por meio de uma publicação feita no Facebook por uma das vítimas.

Entre os familiares a bordo estavam o pai, Adam Robinson, de 44 anos; a mãe, Helen Sharp; a filha Emma Robinson, de 4 anos; e o filho Charlie Robinson, de 2 anos. Também viajavam na aeronave as amigas Rachael Reed e Charmi Fehr e a babá das crianças, Anita Maria Cetina.

Joseph Abruzzo, administrador do condado de Palm Beach, confirmou a presença de nove pessoas a bordo e informou que ainda não há um prazo para a identificação oficial de todas as vítimas. Durante uma coletiva de imprensa, Abruzzo explicou que o processo de identificação exige a realização de exames de DNA e, por isso, demandará tempo.

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A aeronave executiva modelo Learjet 60 havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 no horário local (12h36 no horário de Brasília), com destino às Bahamas. A última velocidade registrada pelo sistema FlightRadar, já durante a trajetória de queda, foi de cerca de 430 km/h.

Queda do avião

O jatinho executivo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach e explodiu em uma enorme bola de fogo. O impacto abriu uma cratera no asfalto e espalhou destroços nas proximidades da Military Trail, uma via movimentada da região. Não houve registro de vítimas em solo.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, classificou o episódio como uma “tragédia horrível” em publicação nas redes sociais. Ele informou que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) enviaria uma equipe para auxiliar a investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

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Investigação e danos na região

O NTSB enviou investigadores para apurar as circunstâncias do acidente. A análise deverá considerar os registros de voo, as comunicações da tripulação, as condições meteorológicas e os destroços da aeronave. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das nove pessoas que estavam a bordo.

Após a queda, aproximadamente 600 moradores de um conjunto residencial de casas móveis nas proximidades foram retirados de suas casas por precaução. O impacto também provocou danos à infraestrutura local, incluindo o sistema de abastecimento de água. Segundo autoridades do condado de Palm Beach, a Military Trail deverá permanecer fechada por pelo menos 30 dias para as obras de recuperação.

O acidente aconteceu nas proximidades de Cresthaven, a cerca de 14 quilômetros de Mar-a-Lago, propriedade do presidente Donald Trump em Palm Beach. O ocupante do Salão Oval havia deixado a região a bordo do Air Force One aproximadamente uma hora antes da queda, após passar a manhã no resort, para onde deve voltar depois das midterms.

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Brasileira era copilota do avião

A copilota da aeronave era Nathalia Gadelha Filgueiras, uma jovem de 20 anos, filha de brasileiros, cuja presença no voo foi confirmada por familiares.

A jovem obteve a licença de piloto privado em 2023, aos 17 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista. Na época, ela cursava o último ano do ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida, e foi entrevistada pela emissora americana CBS12 News sobre sua trajetória na aviação. Nathalia contou ao veículo que começou sua formação teórica em 2020 e que também aprendeu com o pai, que pilotava por hobby.

“Eu até me gabo disso, porque as pessoas dizem: ‘Ah, você não sabe dirigir’, e eu respondo: ‘É, mas sei pilotar’”, disse ela à emissora.

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Em entrevista ao jornal americano The New York Times, a mãe de Nathalia, Camila Corteleti, afirmou que a filha já acumulava mais de 1. 300 horas de voo e trabalhava profissionalmente como copiloto.