Criança é encontrada morta em trem de pouso de voo de avião francês

O corpo de uma criança foi encontrado nesta quarta-feira, 8, no trem de pouso de um avião da Air France no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A aeronave vinha da cidade de Abidjã, na Costa do Marfim, segundo informações divulgadas pela companhia aérea.

“A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi encontrado no trem de pouso da aeronave que realiza o voo AF703, entre Abidjã e Paris-Charles de Gaulle, em 7 de janeiro de 2020”, disse a companhia em comunicado, no qual expressou as suas condolências pela morte.

Policiais confirmaram à televisão pública francesa que a criança, aparentemente de 10 anos de idade, foi encontrada às 6 horas da manhã no trem de pouso esquerdo do avião. O Ministério Público em Bobigny, nos arredores de Paris, abriu uma investigação sobre o caso.

Nos últimos anos, vários passageiros clandestinos da África, especialmente crianças e adolescentes, foram encontrados congelados nas partes externas das aeronaves, principalmente nos trens de pouso, onde não há proteção contra a temperatura de até 50 graus abaixo de zero quando a altitude média do avião é atingida.

(Com EFE)