Criança brasileira está entre desaparecidos do desabamento em Miami

O menino Lorenzo, de 5 anos, filho de mãe brasileira e pai italiano, está entre os desaparecidos do desabamento de um edifício de doze andares em Miami, na Flórida. O desastre aconteceu na madrugada de quinta-feira 24 e as operações de resgate continuam em busca de 159 pessoas que podem estar presas entre os escombros.

No Facebook, a mãe do menino, Raquel Oliveira, disse que entregou uma amostra de seu DNA às autoridades americanas para comparação com o das crianças não identificadas conforme forem resgatadas. O pai do menino, que é italiano, também está desaparecido.

Pela rede social, a brasileira afirmou que estava fora da cidade no dia da queda. “A tragédia que aconteceu em Miami foi no meu prédio e Lorenzo e Alfredo estavam dormindo no momento do colapso”, escreveu. “As buscas não param e vão continuar por dias”.

A queda do prédio aconteceu na madrugada de quinta-feira. Mais de 80 unidades dos bombeiros de Miami-Dade, incluindo equipes técnicas de resgate, foram enviadas ao local da queda. O número de mortos confirmados subiu para quatro nesta sexta-feira, 25.

Durante as buscas, 35 pessoas foram resgatadas do entorno do prédio e outras duas tiradas dos escombros. Ao menos dez tiveram ferimentos e duas tiveram que ser hospitalizadas.

O edifício fica em Surfside, um bairro de Miami Beach, e faz parte de um condomínio construído em 1981. Os apartamentos disponíveis no prédio são considerados de alto padrão, tem vista para o mar e podem custar até 700.000 dólares (cerca de 3,5 milhões de reais).