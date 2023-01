Cresce número de deputados dos EUA que pedem extradição de Bolsonaro

Mais três congressistas dos Estados Unidos engrossaram na noite de domingo 8 a lista de pedidos de extradição do ex -presidente brasileiro Jair Bolsonaro, após milhares de terroristas bolsonaristas invadirem e atacarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

Os deputados Mark Takano, Anna V. Eskamani e Ilhan Omar se juntaram a Joaquin Castro e Alexandria Ocasio-Cortez, que já haviam se manifestado nas redes sociais. Todos os congressistas são do Partido Democrata.

Poucas horas após as cenas de vandalismo e destruição, o deputado Joaquin Castro, do Texas, usou suas redes sociais para afirmar que “Bolsonaro não deve receber refúgio na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade de seus crimes”. Em entrevista à rede CNN, o deputado também mencionou extradição do ex-presidente brasileiro.

+ EUA condenam violência e reiteram apoio a Lula após invasões em Brasília

Rep. Joaquin Castro (D-TX) calls for Bolsonaro to be extradited to Brazil pic.twitter.com/uaCUqgUALg — Acyn (@Acyn) January 8, 2023

“No programa de hoje, o deputado democrata Joaquin Castro pediu a extradição do ex-presidente Bolsonaro (…) visto na Flórida nos dias recentes”, escreveu Jim Acosta, âncora da emissora, no Twitter.

Continua após a publicidade

Um pouco mais tarde, Alexandria Ocasio-Cortez afirmou que “os EUA devem parar de garantir refúgio a Bolsonaro na Flórida”.

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil. We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. 🇧🇷 The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023

Bolsonaro chegou em Orlando, no estado americano da Flórida, em 30 de dezembro, após deixar o Brasil em um avião da Força Aérea Brasileira. Lá, ele está hospedado em uma casa de veraneio do ex-lutador de MMA José Aldo, um de seus mais fiéis apoiadores. O imóvel conta com oito quartos e cinco banheiros, além de cozinha ampla, quartos com decoração temática do Mickey Mouse, salão de jogos e uma sala privativa de cinema. Os valores da diária começam em US$ 519, cerca de R$ 2.743.

Anna V. Eskamani, deputada eleita pela Flórida, questionou o governador Ron De Santis.

“Por que você está dando refúgio para Jair Bolsonaro na Flórida? É porque você apoia os regimes fascistas de extrema direita que invadem capitólios?”

.@GovRonDeSantis why are you giving refuge to Jair Bolsonaro in Florida? Is it because you support far right fascist regimes storming capitols!? https://t.co/OIpi4nJeyQ — Rep. Anna V. Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) January 9, 2023

Já Mark Takano, da Califórnia, afirmou que “Jair Bolsonaro não deveria ter permissão para se refugiar nos EUA”, mesma frase usada por Ilhan Omar, do Minnesota, que declarou que “as democracias de todo o mundo devem permanecer unidas para condenar este ataque à democracia”.