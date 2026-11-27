Cresce risco de ‘evento com vítimas em massa’ por agressões russas na Europa, diz estudo
Países europeus já denunciam de incursão de drones até ciberataques e incêndios; Centro de pesquisas diz que objetivo é enfraquecer apoio da UE à Ucrânia
O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), um dos centros de pesquisa mais respeitados do planeta, afirmou nesta sexta-feira, 27, que agressões russas na Europa estão aumentando e um “evento com vítimas em massa” tornou-se possível, devido à sofisticação dos atores e das técnicas de sabotagem.
Em novo relatório, o think tank apontou que os serviços de inteligência russos e seus colaboradores estão priorizando operações contra ferrovias, sistemas de energia e setores industriais ligados à defesa no continente. O objetivo, segundo a análise, é reduzir o apoio dos países europeus à Ucrânia e enfraquecer essa aliança.
De acordo com o estudo, os episódios de sabotagem atribuídos à Rússia cresceram 16% nos últimos 12 meses, e a utilização de incêndios criminosos e artefatos explosivos registrou aumento de 100%.
Principais alvos
Alemanha e Polônia devem continuar entre os países mais afetados, segundo a avaliação do instituto. As estruturas industriais e sistemas de transporte têm papel essencial no envio de equipamentos e suprimentos para território ucraniano. Mais de 50% dos incidentes contabilizados no último ano envolveram alvos ligados à infraestrutura crítica.
Na Polônia, foram identificados 29 episódios associados a Moscou entre outubro de 2025 e setembro de 2026, conforme o levantamento. Um dos casos ocorreu em novembro de 2025, quando uma carga explosiva atingiu uma linha ferroviária utilizada no transporte de suprimentos destinados à Ucrânia.
Segundo o instituto, mesmo as detenções dos criminosos responsáveis por tais atos de sabotagem “dificilmente conseguirão dissuadir os serviços de inteligência russos que os coordenam”.
Outro episódio foi registrado em Leipzig, na Alemanha, em 4 de agosto, quando um drone equipado com explosivos foi localizado nas proximidades de uma aeronave cargueira Antonov, empregada no transporte de materiais militares para a Ucrânia. Os investigadores do caso trabalham com a hipótese de que um segundo drone tenha colidido, no mesmo aeroporto, com um avião de carga da empresa de logística alemã DHL.
O que diz a Rússia
Moscou rejeita as acusações de governos e serviços de inteligência ocidentais de que estaria promovendo uma campanha de desestabilização em países europeus. As denúncias envolvem ataques com drones, operações cibernéticas, incêndios criminosos e explosões, supostamente destinados a comprometer e enfraquecer o apoio da União Europeia à Ucrânia.
Diante do cenário de uma possível escalada do conflito, o IISS defendeu que os países europeus “sinalizem publicamente quais níveis de danos ou agressões desencadeiam determinadas respostas”. Também é mencionada a necessidade dos Estados transformarem as decisões nacionais adotadas em resposta a incidentes específicos em uma estratégia coordenada para toda a Europa.