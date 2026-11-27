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Relatório do respeitado instituto IISS alerta que a sabotagem russa contra ferrovias, energia e defesa na Europa cresceu, com salto de 100% no uso de explosivos e incêndios. Especialistas apontam risco iminente de vítimas em massa em países como Alemanha e Polônia. Entenda a escalada das tensões.

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O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), um dos centros de pesquisa mais respeitados do planeta, afirmou nesta sexta-feira, 27, que agressões russas na Europa estão aumentando e um “evento com vítimas em massa” tornou-se possível, devido à sofisticação dos atores e das técnicas de sabotagem.

Em novo relatório, o think tank apontou que os serviços de inteligência russos e seus colaboradores estão priorizando operações contra ferrovias, sistemas de energia e setores industriais ligados à defesa no continente. O objetivo, segundo a análise, é reduzir o apoio dos países europeus à Ucrânia e enfraquecer essa aliança.

De acordo com o estudo, os episódios de sabotagem atribuídos à Rússia cresceram 16% nos últimos 12 meses, e a utilização de incêndios criminosos e artefatos explosivos registrou aumento de 100%.

Principais alvos

Alemanha e Polônia devem continuar entre os países mais afetados, segundo a avaliação do instituto. As estruturas industriais e sistemas de transporte têm papel essencial no envio de equipamentos e suprimentos para território ucraniano. Mais de 50% dos incidentes contabilizados no último ano envolveram alvos ligados à infraestrutura crítica.

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Na Polônia, foram identificados 29 episódios associados a Moscou entre outubro de 2025 e setembro de 2026, conforme o levantamento. Um dos casos ocorreu em novembro de 2025, quando uma carga explosiva atingiu uma linha ferroviária utilizada no transporte de suprimentos destinados à Ucrânia.

Segundo o instituto, mesmo as detenções dos criminosos responsáveis por tais atos de sabotagem “dificilmente conseguirão dissuadir os serviços de inteligência russos que os coordenam”.

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Outro episódio foi registrado em Leipzig, na Alemanha, em 4 de agosto, quando um drone equipado com explosivos foi localizado nas proximidades de uma aeronave cargueira Antonov, empregada no transporte de materiais militares para a Ucrânia. Os investigadores do caso trabalham com a hipótese de que um segundo drone tenha colidido, no mesmo aeroporto, com um avião de carga da empresa de logística alemã DHL.

O que diz a Rússia

Moscou rejeita as acusações de governos e serviços de inteligência ocidentais de que estaria promovendo uma campanha de desestabilização em países europeus. As denúncias envolvem ataques com drones, operações cibernéticas, incêndios criminosos e explosões, supostamente destinados a comprometer e enfraquecer o apoio da União Europeia à Ucrânia.

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Diante do cenário de uma possível escalada do conflito, o IISS defendeu que os países europeus “sinalizem publicamente quais níveis de danos ou agressões desencadeiam determinadas respostas”. Também é mencionada a necessidade dos Estados transformarem as decisões nacionais adotadas em resposta a incidentes específicos em uma estratégia coordenada para toda a Europa.