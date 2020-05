Covid-19: Vice-presidente dos EUA pode encerrar força-tarefa em junho

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta terça-feira, 5, que a força-tarefa montada pelo governo federal para conter o avanço da Covid-19 pode ser dissolvida em um mês. Pence, que foi encarregado em fevereiro pelo presidente, Donald Trump, para coordenar a equipe, afirma que o país já provou um “tremendo progresso” contra os surtos. No epicentro mundial da pandemia, os americanos reportam mais de 20.000 novos casos por dia há mais de um mês.

“Estamos começando a olhar para o início de junho como uma época em que poderíamos começar a voltar a ter nossos órgãos [federais] começando a gerenciar nossa resposta nacional de uma maneira mais tradicional”, disse Pence.

A força-tarefa americana liderada pelo vice-presidente é composta por autoridades como o secretário da Saúde, Alex Azar, e especialistas da área da saúde pública, dentre eles o mais conhecido é Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas.

Criada com o objetivo de “coordenar e supervisionar os esforços da administração para monitorar, impedir, conter e mitigar a disseminação [da Covid-19]”, como consta no site do Departamento de Estado americano, a força-tarefa não tem se reunido mais diariamente há semanas, reportou o jornal The Washington Post. O governo americano, porém, ainda atualiza a situação dos surtos no país diariamente durante coletiva de imprensa.

Pence ainda afirmou nesta terça-feira que “à medida que continuemos praticando o distanciamento social e os estados se engajem em planos de reabertura seguros e responsáveis, eu realmente acredito que poderemos estar em um lugar muito diferente até o final de maio e o início de junho”.

Certo de que os americanos “provaram um tremendo progresso” contra a Covid-19, o vice-presidente justifica a sua previsão para até início de junho a retomada das atividades não essenciais, com base nas “linhas de tendência” – as estatísticas da evolução da epidemia no país.

O jornal americano The New York Times calcula que, embora os surtos no país estejam desacelerando desde sexta 1, quando foram anunciados mais de 30.000 novos enfermos, os Estados Unidos reportam mais de 20.000 novos casos por dia há mais de um mês.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizados na manhã desta terça-feira, os Estados Unidos contam com 1.154.985 casos e 61.906 mortes. Epicentro mundial da pandemia, o país responde por 32% dos enfermos e por 25% dos mortos de todo o mundo.

A Universidade Johns Hopkins estima que o país tenha cerca de 1,2 milhão de casos confirmados. A Espanha, que está em segundo lugar, não chega nem a 220.000 casos.