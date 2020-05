Covid-19: Reino Unido se torna epicentro de mortes na Europa

As autoridades do Reino Unido registraram o total de mais de 32.000 mortes pela Covid-19 até esta terça-feira, 5. O país ultrapassou a Itália como o epicentro de óbitos na Europa em decorrência pandemia. Os britânicos, que contabilizaram menos enfermos do que os italianos e espanhóis, alcançaram a lamentável marca depois daatualização dos dados sobre mortes em casas de repouso em abril.

Mais de 7.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 fora dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS) entre 17 e 24 de abril, reportou a Agência Nacional de Estatísticas (ONS) nesta segunda-feira. As estimativas da ONS são divulgadas semanalmente, diferentemente dos boletins diários do NHS, que contabilizam apenas as mortes em hospitais.

Até 1.000 mortes em casas de repouso podem ter sido ignoradas nas estatísticas oficiais sobre o impacto da Covid-19 no Reino Unido até 14 de abril, estimou a Care England, uma instituição de caridade que representa serviços de assistência social independentes na Inglaterra.

Com a atualização pelo governo nacional, o país reportou 32.313 mortes desde 5 de março, quando foi anunciado o primeiro caso letal da Covid-19 no país. Os números incluem pacientes com suspeita da doença e que morreram antes de serem testados.

Na Itália, até então epicentro das mortes na Europa, o Departamento de Defesa Civil reportou 29.315 mortes até esta terça-feira. O jornal espanhol El País estima que a Espanha, segundo país mais atingido pela Covid-19 na Europa em número de mortes, registra cerca de 25.600 óbitos.

Ambas, Itália e Espanha, têm mais enfermos — 213.013 e 219.329, respectivamente — do que o Reino Unido, onde mais de 194.990 pessoas contraíram o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, segundo as autoridades nacionais.

Com uma população de mais de 66 milhões, os britânicos reportaram proporcionalmente menos mortes que italianos e espanhóis. O Reino Unido têm 44 mortes por 100.000 habitantes. Na Itália, o índice sobe para 49, e na Espanha, para 55.

“Acho que não teremos um veredicto real sobre o desempenho dos países até que a pandemia termine e, principalmente, até que tenhamos dados internacionais abrangentes sobre mortalidade por todas as causas”, disse o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab.

O Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), sediado na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, já previa desde o início de abril que o Reino Unido se tornaria o epicentro da Covid-19 na Europa. Segundo a projeção de 7 de abril do instituto, cerca de 66.000 mortes por Covid-19 ocorrerão no Reino Unido até agosto.