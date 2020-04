Covid-19: Polícia encontra 17 corpos em casa de repouso em Nova Jersey

A polícia de Nova Jersey, nos Estados Unidos, encontrou 17 corpos em um necrotério que comportava apenas quatro pessoas instalado em um dos maiores lares de idosos do estado, que já computou ao menos 102 casos de coronavírus. A descoberta foi feita após autoridades receberem uma informação anônima de que a instituição estava guardando corpos em um galpão.

Na segunda-feira 13, os corpos foram transferidos do Centro de Reabilitação de Andover, no norte de Nova Jersey, para caminhões frigoríficos. A descoberta foi noticiada pela primeira vez na quarta-feira 15, pelo jornal local New Jersey Herald.

As 17 pessoas no pequeno necrotério elevam para 68 o número de mortes ligadas àquela casa de repouso. Ao menos 26 dos falecidos testaram positivo para a Covid-19, e dois funcionários estão entre os mortos. Atualmente, 76 pacientes do asilo estão contaminados pelo vírus, assim como 41 funcionários, segundo o jornal americano The New York Times.

“A equipe ficou sobrecarregada com a quantidade de pessoas que estavam morrendo”, disse Eric Danielson, chefe de polícia de Andover, Times. “É de longe a maior quantidade de corpos que já encontrei em um lar de idosos”.

Continua após a publicidade

Um representante do estado de Nova Jersey, o democrata Josh Gottheimer, esteve em contato com uma administradora da instituição, que disse que “muitos” funcionários, inclusive ela mesma, estavam doentes. Além disso, afirmou estar separando pacientes infectados dos saudáveis.

“Uma vez que uma pessoa fica doente, o vírus se espalha rapidamente em casas de repouso”, disse o representante Gottheimer à emissora NBC News. “Estamos vendo isso em todo o estado [de Nova Jersey]”, disse Gotthmeier.

Casas de repouso são um alvo vulnerável para a pandemia que matou mais de 30.000 pessoas nos Estados Unidos. A visitação foi proibida em muitas instituições para reduzir contágio. Ainda não está claro, no entanto, se o coronavírus foi a causa das 17 mortes em Andover.

Pelo menos 5.670 pessoas morreram de Covid-19 em casas de repouso americanas, de acordo com um levantamento da NBC News. Casos de coronavírus foram confirmados em 3.466 dessas instalações, em 39 estados diferentes.