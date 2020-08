Covid-19: EUA devem compartilhar vacinas após necessidades serem atendidas

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, afirmou nesta segunda-feira, 10, que qualquer vacina americana ou tratamento para a Covid-19 serão compartilhados com o restante do mundo assim que as necessidades dos americanos forem atendidas.

“Nossa primeira prioridade, claro, é desenvolver e produzir quantidade suficiente de vacinas e tratamentos seguros e efetivos, aprovados para uso nos Estados Unidos”, afirmou Azar durante visita oficial a Taiwan, território autônomo cuja soberania é disputada pela China.

“Mas esperamos ter a capacidade para que, assim que essas necessidades forem atendidas, esses produtos estejam disponíveis na comunidade mundial, de acordo com distribuições justas e equitativas”, acrescentou o secretário.

Azar disse que o governo americano “consultaria” a comunidade internacional para compartilhar uma vacina para a Covid-19 com outros países, sem especificar mais sobre a questão.

Já existe um esquema elaborado para a distribuição rápida e justa de uma eventual vacina pelo mundo, o Covax Facility, que conta com o suporte da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de outras instituições internacionais, como o Banco Mundial e o Unicef.

Setenta e cinco países, dentre eles o Brasil, já se comprometeram a financiar publicamente vacinas que, se bem sucedidas, serão distribuídas por esse esquema. Até o momento, os Estados Unidos não fazem parte do Covax Facility.

Há mais de 200 possíveis vacinas para a Covid-19 em desenvolvimento ao redor do mundo, incluindo mais de 20 na fase de testes em humanos. O governo americano aposta que haverá uma vacina até novembro deste ano.

Na corrida por uma vacina, os Estados Unidos proibiram empresas farmacêuticas americanas de comercializarem imunizantes com governos ou instituições de saúde de outros países.

Saída da OMS

O secretário ressaltou que os americanos continuarão sendo peças importantes na cooperação internacional na área da saúde mesmo após a saída da OMS. A decisão do presidente americano, Donald Trump, foi tomada em julho e é vista por juristas como reversível.

“Trabalharemos com outros na comunidade mundial para encontrar os veículos apropriados para continuar apoiando a saúde pública global”, disse Azar.

Segundo a Forbes, os americanos são os que mais contribuem com o orçamento do órgão – apenas nos primeiros três meses de 2020, investiram cerca de 115 milhões de dólares (627 milhões de reais), o que corresponde a mais de 30% dos fundos dos dez maiores colaboradores no período. Em comparação, a China, em segundo lugar, contribuiu com apenas 57,4 milhões de dólares.

Viagem a Taiwan

Azar se tornou nesta semana a primeira autoridade americana de alto escalão a visitar Taiwan desde 1979, quando os Estados Unidos cortaram seus laços formais com a ilha e estabeleceram relações diplomáticas com Pequim.

Em um comunicado divulgado no final de semana, o Departamento de Saúde considerava a visita uma oportunidade para fortalecer a cooperação econômica e de saúde pública com Taiwan, e destacar seu sucesso na luta contra a pandemia da Covid-19.

“Taiwan tem sido um modelo de transparência e cooperação na saúde global”, disse o secretário na semana passada.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse na semana passada que a China “se opõe firmemente às interações oficiais entre os Estados Unidos e Taiwan”, sem mencionar Azar pelo nome.

(Com Reuters)