Covid-19: Estado de Nova York estende bloqueio em áreas mais afetadas

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, estendeu na noite de quinta-feira 14 as restrições contra o coronavírus em partes do estado que não atendem aos critérios de reabertura, inclusive a capital. O novo prazo estabelecido é o dia 28 de março, daqui a duas semanas. A ordem executiva foi emitida enquanto algumas cidades no interior do estado iniciavam o processo de reabertura.

Um total de cinco regiões do estado ainda não apresenta declínios suficientes na quantidade de novos casos diários e nas mortes devido à Covid-19, doença respiratória causada pelo vírus, para uma reabertura. Além disso, ainda precisam aumentar a testagem, desafogar o sistema hospitalar e ampliar o rastreamento de contatos.

Nesta sexta-feira, 15, Cuomo afirmou que as demais regiões, que incluem os subúrbios da cidade de Nova York e a área de Buffalo, poderão suspender o bloqueio total caso atendam aos parâmetros de referência do estado. Cinco regiões, majoritariamente no norte do estado – onde concentra-se menos de um quinto da população –, foram autorizadas a reabrir a partir desta sexta-feira alguns negócios não essenciais, como construção, manufatura e varejo.

Segundo o governador, o estado registrou 132 novas mortes relacionadas ao vírus, o menor número diário de infecções desde o dia 26 de março. Os números de casos em Nova York e no estado vizinho, Nova Jersey, apresentaram forte tendência de queda nos últimos dias.

A condição para a suspensão das restrições é que sejam mantidas as medidas de distanciamento social e de limpeza. A população ainda precisa usar máscaras ou coberturas faciais em espaços fechados, como lojas, ou se não for possível manter 1,5 metro de distância de outras pessoas. Caso a taxa de infecção volte a aumentar, as medidas de restrição voltarão a ser implementadas, segundo Cuomo.

O surto de coronavírus no estado concentrou-se principalmente na densa região da cidade de Nova York, e os efeitos da pandemia foram menos agressivos nas regiões que foram reabertas. De acordo com o jornal americano The New York Times, mesmo com a queda do número de novos casos, a cidade continua relatando mais contaminações do que quase qualquer outro lugar nos Estados Unidos.

O estado de Nova York é o epicentro da Covid-19 no país, com 350.951 casos confirmados e 350.951 mortes, sendo que a capital é onde estão concentradas 56% das infecções e 72% dos óbitos. Os Estados Unidos são a nação mais atingida pela pandemia no mundo, com 1.438.400 casos e 86.700 mortes.

Também nesta sexta-feira, o prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, disse que a metrópole deve manter o bloqueio total até a primeira metade de junho, no mínimo.

“É quando poderemos pensar em relaxar as restrições. Tudo o que fizermos estará em estreita coordenação com o estado”, disse De Blasio.

Os governadores de Nova York, Nova Jersey, Connecticut e Delaware concordaram em permitir a abertura de praias e lagos na próxima sexta-feira, 22, mas com capacidade reduzida e restrições. Governos locais poderão tomar suas próprias decisões sobre a questão, e de Blasio disse que as praias administradas pela cidade não abririam. “Isso não é uma opção agora”, disse o prefeito de Nova York.