Covid-19 é ameaça internacional pior que o terrorismo, dizem americanos

A pandemia da Covid-19, que já atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas no mundo, é vista pelos americanos como a principal ameaça internacional aos Estados Unido, o atual epicentro da crise. O instituto de pesquisa americano Pew Research Center divulgou nesta segunda-feira, 13, que 79% dos americanos consideram “a propagação de doenças infecciosas” uma preocupação – seis pontos porcentuais maior do que na enquete anterior, de 13 de março.

Nenhuma outra ameaça internacional aos Estados Unidos foi considerada tão grave – nem mesmo o terrorismo ou a proliferação de armas nucleares. Ambas são vistas como ameaças graves por 73% dos americanos.

Ao todo, 98% dos americanos afirmam que a propagação de doenças infecciosas é uma ameaça, mesmo que “menor”, aos Estados Unidos.

O país concentra o maior número de casos e de mortes em decorrência da pandemia da Covid-19. Até esta segunda, mais de 555.000 pessoas foram contaminadas pela doença, dentre elas cerca de 22.000 morreram, segundo estimativa do jornal The New York Times.

A condição da economia global, também afetada pela pandemia, não é motivo de tanta preocupação pelos americanos. Apenas 63% a vêm como uma ameaça grave aos Estados Unidos. O governo americano aprovou um pacote de 2 trilhões de dólares no final de março para conter os impactos econômicos do surto da Covid-19 no país.

Além disso, 86% dos americanos afirmam ser “muito importante” a cooperação com outros países para se conter o avanço da pandemia. Em comparação, apenas 67% têm a mesma opinião sobre a cooperação internacional para combater o aquecimento global.