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Gadi Eisenkot fechou acordo com a legenda de esquerda Os Democratas para tentar suceder Benjamin Netanyahu em Israel. A aliança soma 36 deputados e ainda precisa atingir 61 assentos até dezembro para viabilizar um novo governo. Entenda os desafios e os caminhos da oposição.

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O partido centrista de Gadi Eisenkot, que tenta formar o próximo governo israelense, e Os Democratas, uma legenda aliada de esquerda, anunciaram, nesta quinta-feira, 26, que chegaram a um acordo de coalizão. Foi um passo importante para o opositor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tornar-se, de fato, seu sucessor; porém, ele continua aquém do número de cadeiras necessárias no parlamento, o Knesset, para alcançar a maioria.

“Gadi Eisenkot, presidente do Yashar com Eisenkot, e Yair Golan, presidente de Os Democratas, concordaram em assinar um pacto de coalizão entre os dois partidos”, disse um comunicado conjunto.

Os Democratas são o segundo partido a alcançar um acordo de coalizão com Yashar, partido de Eisenkot, o que representa um novo passo rumo à formação de um governo. As duas legendas junto com o terceiro parceiro da aliança — a sigla Israel Beitenu — somam 36 deputados, muito aquém dos 61 necessários para alcançar a maioria parlamentar.

O bloco opositor, no entanto, está dividido sobre se deve estabelecer um acordo com:

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os partidos ultraortodoxos;

as listas de maioria árabe;

o Likud, o partido de direita de Netanyahu.

Qualquer um desses três caminhos poderia levar à formação de um governo de unidade nacional.

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Eisenkot tem até 6 de dezembro para realizar negociações e alcançar alianças para que, enfim, possa substituir o atual primeiro-ministro, depois de as eleições de outubro não terem dado uma maioria clara a nenhum dos dois blocos. O prazo pode ser prorrogado por 14 dias; caso ainda assim não haja solução, o presidente de Israel, Isaac Herzog, pode selecionar outro indicado para formar um governo — ou novas eleições serão convocadas.

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O anúncio da coalizão com o Yashar chega dois dias depois de Os Democratas terem anunciado, inicialmente, a suspensão das negociações com a legenda de Eisenkot, em meio a divergências sobre a distribuição das pastas ministeriais. Ainda não está claro como as divergências foram acertadas.