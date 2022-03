Cosmonautas russos vestem amarelo e azul, cores da bandeira ucraniana

Três cosmonautas russos chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) na sexta-feira, 18, vestindo trajes nas cores amarelo e azul, as mesmas da bandeira ucraniana. Os novos tripulantes foram os primeiros a desembarcar na ISS desde o início da invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Oleg Artemyev, Denis Matveyev e Sergey Korsakov decolaram de Baikonur, no Cazaquistão, em um foguete Soyuz MS-21. Eles atracaram na estação pouco mais de três horas depois, juntando-se a outros dois russos, quatro americanos e um alemão no posto avançado em órbita.

O vídeo de um dos cosmonautas feito enquanto a cápsula se preparava para atracar na estação espacial mostrava-o vestindo um traje de voo azul. Artemyev foi questionado sobre os trajes de voo amarelos quando os cosmonautas recém-chegados puderam conversar com a família na Terra.

Ele disse que cada tripulação escolhe seus próprios trajes de voo, para que não sejam todos iguais. “Chegou a nossa vez de escolher uma cor. Mas, na verdade, tínhamos acumulado muito material amarelo, então precisávamos usá-lo. É por isso que usamos amarelo”, disse ele.

No Twitter, Jonathan McDowell, cientista do Harvard Center for Astrophysics que acompanha de perto as missões espaciais, sugeriu que as cores podem ser as da Bauman Moscow State Technical University, da qual os três cosmonautas participaram. Um funcionário da universidade falou como convidado na transmissão ao vivo russa do lançamento na sexta-feira.

O programa espacial da Rússia e alguns de seus parceiros e clientes acabaram sofrendo as consequências da guerra na Ucrânia e das sanções que se seguiram.