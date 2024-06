Cosmonauta russo se torna primeira pessoa a passar mil dias no espaço

O cosmonauta russo Oleg Kononenko, de 59 anos, tornou-se na terça-feira, 4, a primeira pessoa a passar 1.000 dias no espaço, informou a agência espacial russa, a Roscosmos.

“Isso dá confiança e orgulho pelo trabalho realizado. Alcançamos algo novo e importante, superamos um marco e tocamos o desconhecido”, disse o cosmonauta à agência de notícias estatal russa TASS.

O russo, que já fez cinco viagens à Estação Espacial Internacional desde 2008, começou a viagem atual à base em 15 de setembro de 2023, quando foi lançado ao espaço junto do compatriota Nikolai Chub e de Loral O’Hara, da agência espacial americana, a NASA. A Estação Espacial Internacional é uma das poucas áreas em que os Estados Unidos e a Rússia ainda cooperam estreitamente após a invasão da russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Se tudo correr como o planejado, Kononenko terá passado 1.110 dias em órbita quando terminar sua atual missão, em 23 de setembro deste ano.

Em fevereiro, Kononenko já havia conquistado o recorde acumulado de tempo no espaço, quando ultrapassou o total de 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos estabelecido pelo também russo Gennady Padalka, em 2015.

Em entrevista recente, a Rússia revelou alguns dos poucos setores em que aceitaria dialogar com os Estados Unidos, principal aliado da Ucrânia. A repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou que os principais pontos de encontro entre as potências “são as questões relacionadas com a segurança estratégica, que inclui a questão espacial”.