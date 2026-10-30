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Corrupção preocupa mais que imigração na reta final das eleições nos EUA, aponta pesquisa

Para 76% dos eleitores americanos, políticos estão mais interessados em enriquecer do que em melhorar a economia para a população

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h01
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho com gravata azul, é visto de perfil contra um céu azul claro, com parte de uma aeronave branca à direita
O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, em Charlotte, Carolina do Norte, em 29 de outubro de 2026. (Kent Nishimura/AFP)
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A corrupção no governo aparece como o segundo tema mais importante para os eleitores nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, atrás apenas do custo de vida, segundo uma pesquisa do instituto Harris divulgada pelo jornal britânico The Guardian nesta sexta-feira, 30. Para 76% dos americanos entrevistados, os políticos estão mais interessados em enriquecer do que em melhorar a economia para a população.

O custo de vida foi escolhido por 36% como o principal fator na decisão de voto. Já a corrupção ficou à frente de questões como imigração, aborto e segurança. Quase nove em cada dez entrevistados consideram a corrupção governamental um problema.

A avaliação pesa mais sobre o Partido Republicano, do presidente Donald Trump. Para 40% dos eleitores, a legenda tem um problema maior de corrupção, enquanto 21% apontam os democratas e 32% veem o problema na mesma proporção nos dois partidos. Entre os próprios republicanos, 29% consideram que sua sigla enfrenta o problema em maior grau.

O quadro se repete entre os independentes, cujos votos podem decidir disputas acirradas: 34% associam mais a corrupção aos republicanos, ante 13% aos democratas. Outros 42% avaliam que as duas legendas enfrentam o problema na mesma proporção.

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A influência dos grandes financiadores está entre as maiores preocupações dos entrevistados. Segundo dados do Brennan Center for Justice citados pelo Guardian, apenas 40 doadores contribuíram com US$ 2,5 bilhões para as disputas deste ano. Na pesquisa Harris, limitar a influência de empresas e lobistas nas decisões governamentais foi a medida mais escolhida para enfrentar o custo de vida, com 32%, seguida pela retirada de tarifas sobre importações, com 29%, e pela limitação dos reajustes de preços pelas empresas, com 24%. 

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Outro levantamento realizado pelo jornal britânico Financial Times com a Focaldata no início deste mês mostrou que cerca de 69% dos eleitores registrados estavam “muito” ou “um pouco” preocupados com “corrupção, autogerenciamento ou conflitos de interesse” no governo Trump.

Campanha democrata

Na reta final da campanha, os democratas procuram associar as suspeitas de corrupção no governo Trump às dificuldades financeiras da população. Uma pesquisa do Navigator Research, organização alinhada aos democratas, indicou que 81% acreditam que a corrupção no governo eleva seus gastos pessoais.

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Na Geórgia, o senador democrata Jon Ossoff, candidato à reeleição, tem questionado o apoio federal a empresas ligadas aos filhos do presidente. Um dos casos citados por ele é um empréstimo de US$ 620 milhões do Pentágono à Vulcan, empresa de terras raras que havia recebido investimento da companhia de capital de risco 1789 Capital, da qual Donald Trump Jr. é sócio. O Departamento de Defesa, por sua vez, afirmou que nem o filho do presidente nem a gestora participaram das negociações. Trump Jr. também negou negociar com o governo em nome das empresas da carteira.

A Casa Branca rebate as críticas e afirma que Trump combate fraudes no governo federal e poupa bilhões de dólares dos contribuintes. Em declaração ao Financial Times, a porta-voz Lauren Bis acusou os democratas no Congresso de não agir contra fraudes e abusos no governo. Os republicanos também usam denúncias de enriquecimento de adversários em suas propagandas eleitorais.

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“O presidente Trump lançou uma guerra total contra a fraude em todo o governo federal, responsabilizando os criminosos e economizando bilhões de dólares dos contribuintes”, disse Lauren Bis. 

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