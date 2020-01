Corpos de vítimas em queda de avião no Irã chegam à Ucrânia

Os restos mortais dos 11 ucranianos que morreram na queda do Boeing 737 da Ukraine International Airlines, abatido pelo Irã no último dia 8, chegaram neste domingo a Kiev, capital ucraniana.

Os caixões dos nove integrantes da tripulação e dois passageiros foram repatriados e recebidos em uma cerimônia que participaram o presidente do país, Volodymyr Zelenski, o primeiro-ministro, Alexei Goncharuk, e outras autoridades.

Imediatamente após o incidente do voo PS752, que ia de Teerã a Kiev, e até 72 horas depois, as autoridades do Irã negaram que se tratava de um abatimento causada por suas forças militares. Entretanto, no dia 11, as Forças Armadas admitiram que derrubaram o avião por engano, confundindo com um míssil.

A bordo do Boeing da Ukraine International Airlines, além dos nove tripulantes ucranianos, estavam 167 passageiros: 82 iranianos, 63 canadenses, dez suecos, quatro afegãos, três alemães, três britânicos e dois ucranianos, todos mortos na derrubada. A Ucrânia exigiu a entregada das caixas negras do avião, o que será atendido em breve, anunciou no sábado a autoridade iraniana de aviação civil.

A queda coincidiu com um aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em um ataque autorizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e o posterior ataque do Irã a uma base no Iraque com tropas americanas.