Corpo é encontrado no trem de pouso de avião que ia do Irã à Alemanha

Atualizado em 28 out 2022, 15h19 - Publicado em 28 out 2022, 15h18

Por Da Redação Atualizado em 28 out 2022, 15h19 - Publicado em 28 out 2022, 15h18

Um corpo foi encontrado no trem de pouso de um avião da companhia aérea Lutfhansa, da Alemanha, que chegou ao aeroporto de Frankfurt vindo de Teerã, capital do Irã, informou a empresa e a polícia alemã nesta sexta-feira, 28.

Funcionários do aeroporto descobriram o corpo na manhã da última quinta-feira na aeronave durante uma inspeção de rotina às 5h30, horário local. De acordo com os policiais, uma lata de oxigênio foi encontrada ao lado da vítima.

+ Iranianos desafiam polícia para protestar no túmulo de Mahsa Amini

“Podemos confirmar que, durante a verificação de rotina de um Airbus A340-300 da Lufthansa após o pouso em Frankfurt ontem, um cadáver foi descoberto no compartimento do trem de pouso da aeronave”, disse a empresa em nota enviada à rede CNN.

“As autoridades responsáveis ​​estão atualmente no local para investigar os antecedentes juntamente com especialistas da empresa. Pedimos a compreensão de que não podemos fornecer mais informações no contexto da investigação em andamento”, completa.

De acordo com as rotas fornecidas pela Lufthansa, os voos de Teerã a Frankfurt têm duração de cinco horas.

Continua após a publicidade

O incidente ocorre em meio a protestos que dominam o Irã há semanas após a morte de Masha Amini, de 22 anos, em setembro e provocou a revolta das mulheres iranianas que foram às ruas queimar seus hijabs, lenço islâmico, em solidariedade à jovem.

Logo os protestos se espalharam pelo país e manifestações ao redor do mundo começaram a pedir pela queda do líder supremo Ali Khamenei e pela “Morte à República Islâmica”. Mesmo que a agitação ainda não tenha derrubado o regime extremista, os protestos são os mais ousados desde a revolução de 1979.

As manifestações se estendem também a Berlim, quando dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas no último sábado em uma demonstração de apoio aos protestos no Irã.

Na quarta, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou que o país irá adotar mais medidas restritivas, incluindo a imposição de restrições de entrada a cidadãos iranianos, devido à deterioração da situação dos direitos humanos na nação asiática.

+ Protestos no Irã já deixaram 250 mortos e mais de 12 mil presos

Após o anúncio, os governos de ambos os países fizeram um movimento mútuo e convocaram os respectivos embaixadores para prestar esclarecimentos sobre a situação.

“Em ambos os casos, as conversas se concentraram no pacote de medidas apresentado pela chanceler alemã, no qual estamos ajustando nosso relacionamento com o Irã à luz da violência massiva contra seu próprio povo”, disse a porta-voz do ministério, Andrea Sasse, a repórteres.

Continua após a publicidade