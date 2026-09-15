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Corpo de brasileira desaparecida após acidente de barco em Veneza é encontrado

Gabriela Querino, de 26 anos, estava em embarcação com o marido, Sean Michieli, que também morreu após colisão com táxi aquático

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h05
Mulher sorridente com óculos de sol estilo gatinho e colar de pérolas, cabelo escuro liso, em frente a edifícios antigos de tijolos e amarelos com janelas e persianas verdes, em um cenário que lembra Veneza
Gabriela Elorriaga, de 26 anos, estava com o marido, o italiano Sean Michieli, de 25, quando a lancha deles foi atingida por um táxi náutico na madrugada de sábado  (Redes sociais/Reprodução)
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O corpo da brasileira Gabriela Querino, de 26 anos, foi encontrado nesta terça-feira, 15, nas águas da Lagoa de Veneza, na Itália, quatro dias após o acidente entre duas embarcações que também deixou seu marido, o italiano Sean Michieli, de 25 anos, morto.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Gabriela foi encontrada pela manhã por uma pessoa que passava pela região da ilha de Campalto. A família da brasileira, natural de Ribeirão Preto (SP), está a caminho da Itália.

A localização do corpo foi confirmada pelo prefeito de Veneza, Simone Venturini, e pela imprensa italiana. “É mais doloroso fechar um caso trágico que mantém toda a nossa cidade em alerta nestes dias”, afirmou Venturini em uma publicação nas redes sociais.

Gabriela e Sean saíram para pescar em uma pequena embarcação quando o barco do casal foi atingido por um táxi aquático no canal de Tessera, na madrugada de sábado, 12. O marido foi resgatado em estado grave, com traumatismo craniano e outros ferimentos, mas morreu no domingo, 13.

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A brasileira estava desaparecida desde o acidente, mas autoridades italianas já haviam confirmado que Gabriela estava na embarcação no momento da colisão. Entre os destroços, foram encontrados pertences e documentos da brasileira. As buscas mobilizaram mergulhadores, embarcações e equipes aéreas.

Investigação 

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O motorista do táxi aquático envolvido na colisão é investigado por homicídio náutico. Ele já foi ouvido formalmente pelos investigadores, segundo a agência italiana ANSA e o jornal Corriere della Sera.

As primeiras informações da investigação indicam que a embarcação de passageiros poderia estar acima do limite de velocidade permitido no canal de Tessera no momento do acidente. A apuração ainda busca esclarecer a dinâmica da colisão e eventuais responsabilidades.

Na legislação italiana, o homicídio náutico é equiparado ao homicídio causado por acidentes de trânsito e pode resultar em pena de dois a sete anos de prisão em caso de condenação.

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Brasileira na Itália

Gabriela era natural de Ribeirão Preto e vivia na Itália havia cerca de dois anos. Ela e Sean haviam se casado em junho deste ano, em Veneza, e moravam na ilha de Burano.

O italiano vinha de uma família ligada à pesca local e trabalhava no setor. Gabriela também pretendia atuar na atividade com o marido e estava providenciando a documentação necessária para obter a habilitação náutica.

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Segundo familiares, sair para navegar pela região fazia parte da rotina do casal.

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