Corpo de alpinista morto há 22 anos é achado preservado em neve no Peru

A polícia da região de Ancash, no Peru, informou na segunda-feira, 8, que encontrou o corpo bem preservado do alpinista americano William Stampfl, que morreu soterrado por uma avalanche há 22 anos enquanto tentava escalar um dos picos mais altos dos Andes. Stampfl foi encontrado em um acampamento a 5.200 metros acima do mar.

Na época, o americano tentava escalar o Monte Huascarán junto com dois amigos, Matthew Richardson e Steve Erskine, quando uma avalanche soterrou os alpinistas. O corpo de Erskine foi encontrado, mas o de Richardson continua desaparecido. Stampfl foi declarado como desaparecido em junho de 2002.

De acordo com a polícia, o corpo e a roupa de Stampl foram preservados por conta das temperaturas congelantes. O alpinista foi fácil de ser identificado porque carregava sua carteira de motorista e seu corpo foi colocado em um necrotério na cidade de Huaraz.

As montanhas do Peru, que incluem picos como o próprio Huascarán, atraem diversos alpinistas de todo mundo. Outros montanhistas já desapareceram em acidentes recentes. Em maio, o corpo de um israelense foi encontrado quase um mês depois de seu desaparecimento e, em junho, um escalador italiano foi encontrado morto depois de sofrer um acidente ao tentar escalar a montanha de Cashan.