Coronavírus: Trump anuncia teste que fica pronto em cinco minutos

O presidente americano Donald Trump anunciou neste domingo (29) que os Estados Unidos vão utilizar um novo tipo de teste contra o coronavírus que fica pronto em cinco minutos.

O presidente americano disse que o emprego massivo de exames começa já nesta semana e que serão realizados até 50.000 testes por dia.

Segundo Trump, o novo kit foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador da saúde e da alimentação, em quatro semanas.

Em média, uma aprovação do tipo chega a demorar 10 meses.

“Na sexta-feira, o FDA autorizou um novo teste desenvolvido pelo laboratório Abbott, que fornece resultados extremamente rápidos em menos de cinco minutos”, explicou.

Os Estados Unidos vêm se tornando epicentro da pandemia de coronavírus no mundo.

O país registra atualmente mais de 120.000 casos confirmados e 2.100 mortes provocadas pela Covid-19.

Segundo a Casa Branca, todas as regiões metropolitanas do país podem enfrentar surtos da magnitude do que vem acontecendo em Nova York.

Somente no último sábado 28, a cidade registrou 237 mortes e 7.195 novos casos.

O avanço da doença já sobrecarrega os hospitais nova-iorquinos. Segundo o prefeito, Bill de Blasio, a cidade tem suprimento médico para atender os pacientes vítimas do coronavírus somente até o final desta semana.