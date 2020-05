Coronavírus: Tripulantes de cruzeiros não conseguem voltar para casa

No início da pandemia de coronavírus, os cruzeiros turísticos se tornaram um dos maiores focos da Covid-19. Ao longo do tempo, os passageiros foram desembarcando nos portos ao redor do mundo, mas os tripulantes ficaram. A Guarda Costeira dos Estados Unidos diz que somente nas Bahamas e no Mar do Caribe, existem cerca de 57.000 pessoas a bordo de 74 cruzeiros.

“Eu espero não ser esquecido, para ser honesto”, disse um funcionário da empresa Princess Cruises à emissora CNN. “Parece que ninguém liga para o que está acontecendo conosco”, afirmou.

Em embarcações que foram afetadas pela Covid-19, os tripulantes podem desembarcar em terra firme somente com veículos pessoais ou, em caso de morarem em outro país, para pegarem voos especialmente fretados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Já os que não foram atingidos pelo vírus, podem desembarcar somente se a empresa comprovar que a embarcação “está livre da Covid-19”.

Devido às exigências do CDC americano, muitas empresas não chegaram a um acordo em como fazer o desembarque seguro de seus funcionários – muitos dos quais já enfrentaram as duas semanas de quarentena obrigatória.

No domingo 3, contudo, a empresa Royal Caribbean, e suas marcas, alcançaram um acordo com o CDC para desembarcar as tripulações de seus navios. Em uma carta obtida pela CNN, a CEO Lisa Lutoff-Perlo informou aos seus funcionários que iria seguir todas as recomendações do CDC. A companhia também afirma que irá assumir a responsabilidade pelas ações de seus empregados.

Durante o início da pandemia, diversos cruzeiros pelo mundo sofreram dificuldades para aportar. O caso mais emblemático foi o do cruzeiro Diamond Princess, que ficou sob quarentena por semanas no Japão e confirmou 712 casos e 13 mortes pela doença.