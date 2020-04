Coronavírus: ‘O pior já acabou’, diz governador de Nova York

Com 671 novas mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, somente no estado de Nova York, o governador democrata Andrew Cuomo disse nesta segunda-feira, 13, que acredita, mas não tem certeza, de que o pior da pandemia já passou pelo estado. Ele prevê gradual retirada de restrições, mas a economia voltará ao normal apenas dentro de 18 meses.

“Eu acredito que o pior já acabou, mas somente se nós continuarmos a ser espertos”, disse durante sua coletiva de imprensa matinal sobre a situação do vírus. “Acredito que podemos começar a pensar no caminho à normalidade”, afirmou para, logo em seguida, se contradizer: “O pior pode ter acabado, mas não acabou, a menos que façamos algo imprudente (…) Você pode piorar os números dentro de dois ou três dias de comportamento imprudente”, disse.

Mesmo que a pandemia possa ter chegado ao seu pico e a curva de mortes ter começado a achatar, continuou o governador, ela veio a custo de “um nível horrível de dor, luto e tristeza”.

Cuomo apontou alguns dados que mostram que a propagação do vírus pelo estado está entrando em equilíbrio. O governador citou as quedas no número de mortes, que registrou o pico de 799 nos últimos quatro dias, no total de pacientes que necessitam de intubação, de novos casos que precisam se hospitalizar e do número de novos casos da doença.

No domingo 12, o total de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Nova York foi de 6.337, a cifra mais baixa em três semanas, segundo jornal americano The New York Times. O estado contabiliza 195.031 casos – 106.673 somente na cidade de Nova York – dos 568.176 do país inteiro e cerca de metade das mortes.

Quanto a volta à normalidade, tanto Cuomo quanto o prefeito da cidade de Nova York, o democrata Bill de Blasio, enfatizaram que será por fases, com retirada gradual das restrições serão retiradas dependendo da progressão do combate ao vírus. Espera-se que a economia do estado volte ao normal dentro de 18 meses, segundo ambos os democratas.

Cuomo anunciou que planeja junto com os governadores de Nova Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island e Delaware, todos democratas, a reabertura econômica dos estados. “Seremos inteligentes e cooperativos. Vamos aprender uns com os outros”, disse.