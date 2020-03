Coronavírus: número de mortos na França sobe para 562

A pandemia do novo coronavírus deixou 112 mortos na França neste sábado. Ao todo, o país contabiliza 562 vítimas e 6.172 doentes hospitalizados. Cerca de 220 franceses em estado grave estão sendo submetidos a reanimação.

“Estamos evoluindo rapidamente para uma epidemia generalizada no território” afirmou a Direção Geral de Saúde, que à população para “respeitar estritamente as instruções de confinamento e as medidas adotadas pelo governo”, como lavar as mãos.

Segundo o órgão, mais de quatro mil testes de coronavírus são feitos diariamente. Desde o início da epidemia mais de 60.000 foram realizados.

A França contabiliza mais de 13.000 contágios e é um dos países mais afetados da Europa pela pandemia da Covid-19, onde o saldo mais trágico está na Itália, com 4.825 mortos e cerca de 53.600 infectados.

(Com AFP)