Coronavírus: Maior hospital temporário em Wuhan deve fechar neste mês

O maior hospital mantido temporariamente para tratar pacientes do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia na China, deve encerre suas atividades até o final deste mês devido à queda na demanda, informou o diretor da instituição, Zhang Junjian, segunda-feira, 2.

O Wuhan Living Room Temporary Hospital, como é conhecido o local, deve se manter em operação “até os últimos dez dias de março”, disse Zhang à agência de notícias americana Associated Press. “Menos pacientes estão sendo admitidos, e o número dos que estão recebendo alta tem aumentado gradualmente”, explicou o médico.

A instalação é a maior dentre os 16 hospitais temporários montados em ginásios e outras construções de Wuhan para combater o surto do novo coronavírus, que foi primeiro reportado na cidade no final de dezembro. Desde a semana passada, a China passou a registrar menos casos de contaminação do que nos períodos anteriores. A epidemia alastra-se mais aceleradamente agora no resto do mundo. Até o momento, há registros de casos de contaminação em 69 países.

Em funcionamento desde 7 de fevereiro, o Wuhan Living Room Temporary Hospital foi planejado para tratar até 2.000 pacientes. Atualmente, os mais de 1.200 funcionários do hospital cuidam de cerca de 700 enfermos.