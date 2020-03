Coronavírus: Itália retoma aumento de mortes, com 743 óbitos nesta terça

O governo italiano anunciou nesta terça-feira, 24, mais 743 mortes de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio indica a retomada do aumento de número de óbitos, que haviam caído nos dois dias anteriores. Com isso, o total registrado no país chega a 6.820, mais do que o dobro das mortes ocorridas na China, 3.281, onde a doença se originou em dezembro de 2019.

O número de vítimas desta terça, contudo, não é o recorde registrado no país. No sábado 21, foram contabilizados 793 óbitos devido à doença, mas por dois dias seguidos esse valor vinha caindo. No domingo, foram 651, na segunda-feira, 601.

ASSINE VEJA Clique e Assine

As autoridades se mostravam relativamente otimistas, apesar de estimarem que para cada caso diagnosticado haveria outros dez positivos. O governo esperava confirmar que a curva de novos infectados estaria começando a se achatar, o que não aconteceu. A Itália é o país com a maior taxa de mortalidade da doença. Cerca de 9% dos pacientes falece, enquanto no mundo a taxa não passa dos 3%.

A pandemia do novo coronavírus já atingiu 160 países, infectando 407.485 e matando 17.454, segundo levantamento em tempo real da Johns Hopkins University. No mundo, o pior cenário segue o da Itália, Estados Unidos em segundo lugar com 49.768 casos e 600 mortes, e a Espanha em seguida, com 39.676 e 2.800 respectivamente. No Brasil, foram contabilizadas 1.891 infecções e 34 mortes, a maioria no estado de São Paulo.