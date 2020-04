Coronavírus: Itália e Reino Unido se preparam para longo isolamento

Em um esforço redobrado para conter o avanço do número de casos da Covid-19 e evitar ainda mais mortes, alguns países da Europa já anunciam que a quarentena pode ser maior do que a esperada. Nesta sexta, o chefe da Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli, afirmou que o confinamento será prorrogado, pelo menos, até 2 de maio. Inicialmente ele estava previsto para durar até o próximo dia 13. O país registra o maior número de mortos pelo novo coronavírus em todo o mundo, com 13.915 óbitos, além de 115.242 casos confirmados. Hoje, quando o número de mortos subiu para 4.313 no Reino Unido, ficou claro que o país também está se preparando para a prorrogação do isolamento social. Fontes do governo informaram que as regras de isolamento devem se estender até o final de maio.

Mesmo com medidas cada vez mais rigorosas, a Itália ainda se mostra pessimista diante do grande número de vítimas da nova doença. “Infelizmente não acredito que essa situação tenha passado até 1º de maio, precisamos ser extremamente rigorosos”, disse Borrelli em entrevista à rádio RAI 1. Para ele, os italianos terão que ficar em casa “por muitas semanas” ainda. O isolamento social está em vigor na Itália desde 9 de março. Somente serviços essenciais como supermercados e farmácias continuam funcionando, e aulas e eventos foram cancelados.

O Reino Unido, nas últimas semanas, adotou um isolamento generalizado, com o fechamento de bares, restaurantes e quase todas as lojas. A determinação é que as pessoas fiquem em casa, a menos que seja absolutamente imprescindível sair. O país já tem quase 42.000 casos confirmados. As normas restritivas, no entanto, têm gerado críticas. Alguns especialistas começam a questionar se o isolamento rigoroso pode afetar tanto a economia a ponto de custar mais vidas a longo prazo. “Queremos mudar para uma situação em que, pelo menos até o final de maio, possamos substituir algumas medidas menos intensivas, mas baseadas em tecnologia e testes, pelo bloqueio completo que temos agora”, disse Neil Ferguson, professor de biologia matemática no Imperial College London, disse à BBC Radio.

Redação, com Agência Brasil.