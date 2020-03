Coronavírus: Imprensa americana repercute encontro de Wajngarten com Trump

A imprensa americana repercutiu nesta quinta-feira, 12, o encontro do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em sua visita a Trump no sábado 7 em Mar-a-Lago, na Florida.

Os jornais The New York Times e Washington Post e a emissora CNN informaram sobre a contaminação de Wajngarten. Já o jornal britânico The Guardian ressaltou a reação do secretário contra a imprensa. “Wajngarten atacou a imprensa brasileira na quarta-feira após reportagens publicadas terem afirmado que ele teria testado positivo para o vírus”, disse o jornal.

O secretário publicou em sua conta no Twitter que além de a “imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde”.

Nesta quinta-feira, o presidente americano disse que não estava preocupado quando questionado sobre a saúde de Bolsonaro, que fará um exame de coronavírus. Contudo, Trump não falou sobre seu encontro com Wajngarten.

Nos Estados Unidos são 1.297 pessoas diagnosticadas com coronavírus e um total de 37 pessoas morreram da doença. Trump resolveu na quarta-feira 11 suspender todos os voos entre Estados Unidos e Europa por 30 dias. Como resultado, as bolsas de valores pelo mundo registraram quedas fortes. A brasileira Bovespa suspendeu por duas vezes as operações e chegou a operar em 72.026 pontos, a menor pontuação desde junho de 2018.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 118.322 casos de coronavírus no mundo e, ao todo, 4.292 mortes registradas devido ao Covid-19, a doença causada pelo vírus. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 73 casos do vírus.