Coronavírus: Fronteira dos EUA com México será fechada à meia-noite

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 20, que a fronteira do país com o México será fechada à partir da meia noite desta sexta-feira, 20, para todo tráfego não essencial. As medidas tomadas como meio de conter a difusão da epidemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, se somam às já adotadas na divisa como Canadá.

Durante anúncio para a imprensa, na Casa Branca, Trump acusou imigrantes que cruzam irregularmente a fronteira México-Estados Unidos de serem vetores de transmissão da doença. “Durante uma pandemia, eles (os imigrantes indocumentados) ameaçam criar uma tempestade que pode transmitir a infecção para nossos agentes de fronteira, outros imigrantes e os cidadãos americanos”, disse o presidente.

O governo do México havia pedido nesta semana aos Estados Unidos que não fechasse totalmente a fronteira e que, pelo menos, mantivesse aberto o trânsito de trabalhadores e de comércio.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, reiterou que seu departamento está está alertando aos americanos que estejam fora do país a providenciarem “o retorno imediato”, a menos que pretendam permanecer no exterior por um longo período. Mas o governo americano não se propôs, até o momento a buscá-los, apesar de vários países já terem fechado suas fronteiras e suspendido os voos. “Pode ser bastante perturbador, se você optar por viajar”, disse Pompeo.

Continua após a publicidade

Trump elogiou os governadores democratas dos estados da Califórnia, Gavin Newsom, e de Nova York, Andrew Cuomo, por suas atuações no combate ao coronavírus. “Eu os aplaudo”, disse. Newsom decretou a quarentena total no estado, assim como Cuomo. O presidente, porém, alertou que os trabalhadores essenciais deveriam continuar indo ao trabalho.