Coronavírus: França fechará escolas e universidades ‘até segunda ordem’

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira, 12, que as aulas nas escolas e nas universidades serão suspensas a partir de segunda-feira, 9, “até segunda ordem” em decorrência da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). O presidente também garantiu que as próximas eleições municipais permanecem marcadas para este domingo, 15.

“Nossas crianças e nossos jovens, dizem os cientistas, são os que mais espalham o vírus e, ao que parece, mais rapidamente”, justificou.

Macron ainda aconselhou os cidadãos a serem cuidadosos com os grupos de risco, em especial os mais velhos. “Conto com você para cuidar dos mais vulneráveis, para não visitar nossos idosos. Isso é de partir o coração, mas é temporário”, pediu o presidente.

“Nós estamos somente no início da epidemia”, ressaltou Macron. Atrás apenas da Itália, com 12.462 casos confirmados, a França é o segundo país na Europa com o maior número de pacientes contaminados (2.269), segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) desta quinta. Pelo menos 48 pessoas morreram em solo francês em decorrência da doença.