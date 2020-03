Coronavírus: França anuncia confinamento de toda a população

O presidente da França, Emmanuel Macron, decretou o confinamento total de todos os cidadãos franceses a partir da próxima terça-feira, 17, ao meio-dia no horário local. Eles só poderão sair às ruas por motivos de extrema necessidade, como forma de frear a propagação do novo coronavírus.

“A partir de amanhã, ao meio-dia, e ao menos pelos próximos 15 dias, a circulação das pessoas deverá ser reduzida fortemente”, ressaltou o presidente francês, em um pronunciamento transmitido pela televisão nesta segunda-feira, 16. “Toda infração será multada”, alertou.

Ao todo, a França registrou 6.663 casos de Covid-19 em seu território, além de 148 mortes. “Nós estamos em guerra”, disse Macron durante seu discurso.

O presidente francês ainda anunciou o fechamento das fronteiras para cidadãos não europeus por 30 dias, como foi anunciado pela União Europeia (UE) mais cedo nesta segunda. Macron também decretou a suspensão do segundo turno das eleições municipais, que ocorreriam no próximo do domingo, e da tramitação de todas as reformas, inclusive a reforma da Previdência.

Na semana passada, a França já havia ordenado o fechamento de escolas e universidades na França por causa do novo coronavírus.

(Com AFP)