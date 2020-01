Coronavírus: fotos mostram homem morto na rua em Wuhan

A crise internacional de saúde pública causada pelo surto de coronavírus em Wuhan, na China, pode ser sintetizada em uma foto arrepiante. A Agência France Press (AFP) publicou nesta sexta-feira, 31, imagens de um homem morto na rua da cidade, em frente a um prédio comercial, usando uma máscara no rosto e carregando uma sacola de compras na mão. Pouco depois, outras fotografias mostravam a aproximação de policiais e de uma equipe médica, com trajes e máscaras de proteção A cidade Wuhan, centro industrial de 11 milhões de pessoas, está em quarentena. Os poucos transeuntes não ousaram chegar perto do homem falecido.

Na China, 213 pessoas morreram devido à doença. A Organização Mundial da Saúde declarou na quinta-feira 30 uma emergência de saúde pública internacional pelo coronavírus. Já foram confirmados 9.934 casos da doença, dos quais 9.782 são na China e os outros estão espalhados por 25 países países.

Dead man lies on an empty street at China's virus ground zero https://t.co/Q4EIGO24Pp#coronavirus pic.twitter.com/FEVFWLTEGS — AFP Photo (@AFPphoto) January 31, 2020 Publicidade

O jornal britânico The Guardian publicou as fotografias, afirmando que os jornalistas da AFP haviam visto o corpo no quinta-feira 30, e que o homem parecia ter cerca de 60 anos. Depois do incidente, contataram a polícia e as autoridades locais de saúde, mas não conseguiram obter detalhes sobre o caso.

Nos últimos dias, circularam pelas redes sociais fotos e vídeos de cidadãos em Wuhan desmaiando ou prostrados em espaços públicos, como em ruas, no transporte público e até no chão de hospitais.

Ainda não é possível comprovar a veracidade dos conteúdos ou sua conexão com o surto de coronavírus, mas é certo que a população está cada vez mais assustada com o grau de virulência e de fatalidade da doença.