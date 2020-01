Coronavírus faz China suspender viagens turísticas para o exterior

“Dada a grave situação de uma epidemia que se acelera, é necessário fortalecer a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido”, disse em coletiva de imprensa. Segundo a Associação de Turismo da China, as viagens em grupo ao exterior estarão suspensas a partir de segunda-feira (27). As viagens domésticas já estavam sob restrição desde sexta-feira (24).

Até o momento já foram registrados ao menos 1.372 casos de infecção e 41 mortes por complicações da doença no país.