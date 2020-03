Coronavírus: embaixada dos EUA no Brasil cancela entrevistas de visto

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília anunciou nesta segunda-feira 16 que vai cancelar todas as entrevistas de visto no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Não há data para que as entrevistas voltem a ser realizadas.

A medida passa a valer a partir desta terça-feira, 17, e inclui ainda todos os consulados no país (Porto Alegre, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro), além da embaixada em Brasília.

“Caso a entrevista de visto seja cancelada, o solicitante de vistos receberá uma notificação por SMS e/ou e-mail e poderá reagendar conforme sua conveniência quando as operações normalizarem”, afirmou o governo americano em um comunicado sobre a suspensão. A embaixada informou ainda que a Taxa de Solicitação de Visto (MRV) é válida por um período de um ano a partir da data de seu pagamento e poderá ser usada para um pedido de visto no país em que foi adquirida durante esse período.

Sem as entrevistas não é possível conseguir o visto. Quem tiver um assunto urgente para tratar no país e precisar do documento, deve entrar em contato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para requisitar um procedimento de emergência.

A medida de suspensão adotada pelo governo dos Estados Unidos afetará ainda os serviços oferecidos aos americanos residentes no Brasil. Também a partir desta terça, a embaixada e os consulados no país prestarão apenas serviços emergenciais aos seus cidadãos. Os serviços de rotina não relacionados à segurança, como renovação de passaportes sem viagens iminentes, não serão agendados neste momento.

Os Estados Unidos têm atualmente mais de 4.600 casos confirmados de Covid-19, além de 85 mortes. No Brasil, são 234 casos.