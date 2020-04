Coronavírus: dados sugerem subnotificação de mortes nos EUA

Dados parciais divulgados na terça-feira 28 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos sugerem que o número de mortes devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, pode ser ainda maior nos estados mais afetados pela pandemia, segundo um levantamento feito pelo jornal americano The New York Times.

O jornal analisou o total de mortes registradas em diversos estados em um período de cinco semanas, entre 8 de março e 11 de abril, fossem elas causadas pelo vírus ou não. Depois, comparou os números com os dados sobre os óbitos neste mesmo período em anos anteriores.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Segundo o NYT, a diferença no número de mortes contabilizadas em 2020 e nos anos anteriores é muito maior do que o total de falecimentos causados pela Covid-19 reportados em cada um dos estados.

Por exemplo, a cidade de Nova York registrou 11.900 mortes a mais durante esse período, mas destes apenas 10.261 foram por Covid-19. A diferença é de 1.639 óbitos, todos considerados acima do normal, segundo os dados dos últimos cinco anos. O mesmo padrão se repete em outros lugares, como Nova Jersey, Michigan, Massachusetts, Illinois, Maryland e Colorado.

Continua após a publicidade

Em Nova Jersey, as mortes acima do normal chegaram a um aumento de 72% – mais de 5.000 mortes adicionais, sendo que apenas 2.183 delas foram causadas pela Covid-19. No Michigan, foram 2.000 mortes em cinco semanas –1.391 pelo vírus–, um aumento de 21%.

Os dados são parciais e podem não abranger os registros mais recentes de mortes. Segundo o Times, contudo, podem ilustrar como o coronavírus está causando um aumento de mortes nos locais mais atingidos e, provavelmente, matando mais pessoas do que é reportado.

No entanto, não é possível afirmar com certeza se a grande diferença no total de mortes diz respeito somente a casos de Covid-19. A lacuna mostra, porém, que a superlotação do sistema de saúde, com todas as unidades de terapia intensiva ocupadas, pode estar levando a um aumento da mortalidade e impedindo que pessoas que sofrem de outros males tenham acesso ao serviço médico.

A comunidade científica acredita que políticas de isolamento funcionam justamente para prevenir o colapso em hospitais e do sistema funerário. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 1 milhão de casos e quase 59.000 mortes. O presidente Donald Trump busca culpar a China ou a Organização Mundial da Saúde (OMS) pelo vírus, apesar de sofrer críticas internas por sua gestão da crise.