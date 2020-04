Coronavírus: crematório em Madri realiza velórios ‘drive-thru’

Um crematório em Madri, na Espanha, organizou um sistema de velórios ‘drive-thru’ para dar conta da enorme procura por serviços funerários e conter a propagação do novo coronavírus. Ao todo, a cidade já registrou 5.136 mortes pela Covid-19, além de 38.723 infecções.

No crematório do cemitério La Almudena, o modelo rápido de cerimônia consiste em uma bênção de no máximo cinco minutos, realizada por um padre que aguarda a chegada dos carros em frente ao prédio que antes era dedicado aos velórios. A cada 15 minutos, um veículo funerário estaciona e abre o porta-malas onde leva o caixão.

Alguns poucos familiares podem assistir à cerimônia, guardando alguma distância, enquanto o padre faz uma oração e asperge água benta no caixão fechado. Logo depois, um grupo de funcionários transporta o ataúde para o crematório, colocando fim ao velório.

Não há discursos, tempo para velar o corpo ou enterros públicos. Este é o cenário em quase toda a Espanha, onde as tradicionais cerimônias que antecediam os enterros ou cremações foram proibidas. Apesar do Ministério da Saúde afirmar não ter encontrado evidências de que os cadáveres podem transmitir o vírus, os familiares também não podem ter nenhum contato com as vítimas da Covid-19 após a morte.

O mesmo tem acontecido na Itália e em outros países da Europa, assim como nos Estados Unidos. No Brasil, a maior parte dos velórios das vítimas do coronavírus é realizado de forma rápida, com no máximo 10 pessoas e com o caixão fechado. Porém, muitos cemitérios já estão proibindo qualquer tipo de cerimônia.

Madri concentra a maior parte dos casos de coronavírus na Espanha. Em todo o país, há 135.032 infectados e 13.055 mortos.