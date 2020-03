Coronavírus: British Airways cancela voos por queda de demanda

A companhia British Airways anunciou nesta segunda-feira, 2, o cancelamento de alguns voos de Londres para os Estados Unidos devido à redução de demanda com a disseminação do coronavírus Sars-CoV-2.

A empresa aérea também cancelou alguns voos de curta distância para Itália, França, Alemanha e outros destinos europeus partindo dos aeroportos de Heathrow, Gatwick e City, em Londres.

No Reino Unido, houve quatro novos casos confirmados de contaminação pelo coronavírus nesta segunda-feira e, com isso, subiu para 40 o total de infectados, segundo o jornal The Guardian. Não há registros de mortes. Nos Estados Unidos, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de domingo 1, há 62 casos. O país registrou duas mortes – ambas em estados da costa oeste.

(Com Reuters)