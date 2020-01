Coronavírus: Austrália e Malásia confirmam primeiros casos

Foram confirmados os primeiros casos do novo coronavírus na Austrália e na Malásia. Três casos da doença respiratória foram confirmados neste sábado (25) no país do sudeste asiático, e outro na Austrália. Já são 12 os países em quatro continentes afetados pela infecção que surgiu na China e que, desde o início do ano, matou 41 pessoas.

Ainda neste sábado, o Japão confirmou o terceiro caso da doença.

De acordo com o ministro da Saúde da Malásia, Dzulkefly Ahmad, as três pessoas com a doença têm nacionalidade chinesa. Elas são a mulher e dois netos de um homem de 66 anos que foi diagnosticado com a infecção em Singapura.

O caso australiano é de um homem que chegou a Melbourne, no sudeste do país, há uma semana, vindo da cidade de Wuhan, epicentro do surto na China. Segundo as autoridades australianas, ele está isolado com pneumonia e seu quadro é estável.

A França anunciou nesta sexta-feira, 24, os três primeiros casos confirmados da nova mutação do coronavírus (2019-nCoV) no país, com dois pacientes sendo hospitalizados em Paris e outro na cidade de Bordeaux.