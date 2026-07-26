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Corina Machado não participará de diálogos de opositores com governo da Venezuela

As conversas estão previstas para agosto e são apoiadas pelos Estados Unidos

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 19h59 | Atualizado em 26 jul 2026, 20h00
The Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado attends a protest called by the opposition in Caracas, Venezuela, on January 9, 2025, one day before the presidential inauguration. Machado, who reappears publicly to lead the demonstrations against Nicolas Maduro's third term, is detained after being intercepted at the end of the gathering, according to her security team. (Photo by Jonathan Lanza/NurPhoto via Getty Images)
María Corina Machado venceu o último prêmio Nobel da Paz (Jonathan Lanza/NurPhoto/Getty Images)
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Corina Machado não participará de diálogos de opositores com governo da Venezuela Priorizar nos meus resultados Google

A líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, disse que não vai participar de um processo de diálogos entre um grupo de opositores e o governo da presidente interina Delcy Rodríguez, previsto para agosto e apoiado pelos Estados Unidos. A declaração foi proferida neste domingo, 26.

“Membros da Assembleia Nacional de 2015 e representantes do regime anunciaram a criação de um mecanismo entre ambos, em cujo desenho, construção e funcionamento não participamos; portanto, não nos corresponde explicar seus alcances e suas decisões”, disse Machado, em nota assinada em conjunto com Edmundo González Urrutia, que foi candidato da oposição nas eleições presidenciais de 2024.

(Com informações da AFP)

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