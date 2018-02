Coreias desfilam sob bandeira única em abertura de Olimpíada

1. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 1 /13 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

2. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 2 /13 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images) Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

3. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 3 /13 Edson Bindilatti carrega a bandeira acompanhado da delegação do Brasil durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Mark Ralston/AFP) O dramaturgo Edson Bindilatti carrega a bandeira acompanhado da delegação do Brasil durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

4. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 4 /13 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Stefano Rellandini/Reuters) Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

5. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 5 /13 Vista aérea da abertura dos jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (François-Xavier Marit/Getty Images) Vista aérea da abertura dos jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

6. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 6 /13 Portador de bandeira de Tonga, o atleta Pita Taufatofua, lidera a delegação de seu país enquanto desfila em um traje tradicional sem camisa durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Aris Messinis/AFP) Portador de bandeira de Tonga, o atleta Pita Taufatofua, lidera a delegação de seu país enquanto desfila em um traje tradicional sem camisa durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

7. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 7 /13 Vista aérea do estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no momento em que a Coreia entra com a bandeira unificada - 09/02/2018 (François-Xavier Marit/AFP) Vista aérea do estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no momento em que a Coreia entra com a bandeira unificada - 09/02/2018

8. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 8 /13 Mulheres realizam uma performance com tambores durante a abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Sean M. Haffey/Reuters) Mulheres realizam uma performance com tambores durante a abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

9. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 9 /13 Artistas realizam performance representando um tigre branco durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Eric Gaillard/Reuters) Artistas realizam performance representando um tigre branco durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018

10. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 10 /13 Fogos de artifício são vistos estourando sobre o Estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Brendan Smialowski/AFP) Fogos de artifício são vistos estourando sobre o Estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 na Coreia do Sul - 09/02/2018

11. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 11 /13 A bandeira da Coreia do Sul é representada por artistas que realizam a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Christof Stache/Reuters) A bandeira da Coreia do Sul é representada por artistas que realizam a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

12. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 12 /13 Espectadoras norte-coreanas assistem à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no estádio Pyeongchang - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images) Espectadoras sul-coreanas assistem à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no estádio Pyeongchang - 09/02/2018

13. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 13/13 O presidente do COI, Thomas Bach, o presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, sua esposa Kim Jung-Sook, a irmã do líder das Coreia do Norte Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier durante a cerimônia de abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters) O presidente do COI, Thomas Bach, o presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, sua esposa Kim Jung-Sook, a irmã do líder das Coreia do Norte Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier durante a cerimônia de abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018

As delegações das Coreia do Norte e Sul desfilaram juntas, sob uma bandeira unificada, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno nesta sexta-feira.

Os atletas entraram no Estádio Olímpico de Pyeongchang usando um mesmo uniforme branco e acenando a bandeira azul e branca que representa a unificação das duas nações. A delegação foi recebida pelo público com grande entusiasmo e muitas palmas.

Dois atletas fizeram o papel de porta-bandeira para a delegação, um de cada país. O atleta de bobsled sul-coreano Won Yun-jong e a jogadora de hockey no gelo Hwang Chung-gum entraram lado a lado carregando a bandeira.

¡Histórico! Aquí está la delegación de Corea unificada en la Ceremonia de Inauguración de los #JuegosOlimpicosDeInvierno de #PyeongChang2018 pic.twitter.com/EEEBIOT07u — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 9, 2018

A irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, está no estádio para a cerimônia, assim como o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Os dois se encontraram no início do evento e trocaram um aperto de mãos, em um momento histórico para as nações que estão em guerra há mais de 65 anos.

Moon tem um encontro marcado com membros da delegação olímpica da Coreia do Norte no sábado, incluindo Kim Yo-jong. Além da irmã do ditador, outros importantes membros do governo norte-coreano acompanham os atletas, entre eles Kim Yong-nam, o presidente da Assembleia Suprema, Choe Hwi, presidente do Comitê Nacional de Planejamento Esportivo, e Ri Son-gwon, que lidera o organismo que administra as relações intercoreanas no Norte.

O vice-presidente americano, Mike Pence, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também estão no estádio e assistem à abertura sentados lado a lado.

Pence faltou a um jantar marcado nesta sexta com o presidente da Assembleia Suprema norte-coreana, Choe Hwi. O vice dos Estados Unidos também evitou qualquer tipo de contato visual com Yo-jong no início da cerimônia de abertura.

As duas Coreias fecharam em janeiro um histórico acordo para que o Norte participe dos Jogos e para que ambos países desfilassem lado a lado sob a bandeira unificada na cerimônia de abertura. Além de enviar atletas, a Coreia do Norte decidiu também deslocar centenas de músicos e animadoras para a Olimpíada, que termina em 25 de fevereiro.

Seul deposita sua esperança na visita de Kim para novas conversas de paz, não somente entre as duas Coreias, mas entre Pyongyang e os Estados Unidos.

Conheça a bandeira

Esta não foi a primeira vez em que a bandeira unificada foi usada. Ela foi criada em 1990, antes dos Jogos Asiáticos de Pequim, na China. Na ocasião, representantes das duas Coreias se reuniram para acordar a participação conjunta das duas delegações e criaram a bandeira.

Embora os esforços para que uma única equipe coreana participasse desses Jogos tenham fracassado, o primeiro grupo de animadoras conjunto agitou a torcida durante as competições, sempre carregando a bandeira unificada.

O símbolo da união coreana, contudo, só foi utilizado pela primeira vez por uma equipe no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em 1991, no Japão. Depois disso, os dois países já marcharam unidos sob a bandeira nas Olimpíadas de Verão e Inverno de Sidney, em 2000, Atenas, em 2003, e Turim, em 2006.

A bandeira tem o fundo branco e exibe uma silhueta azul da Península Coreana, que inclui a Ilha de Jeju ao sudoeste.