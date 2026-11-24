Coreia do Sul emite alerta de segurança por aproximação de aviões russos
Moradores da ilha de Ulleung, na costa leste do país, foram orientados a procurar abrigo
A Coreia do Sul mobilizou caças de sua Força Aérea e emitiu um alerta de segurança nesta terça-feira, 24, após aeronaves militares russas entrarem na zona de identificação de defesa aérea sul-coreana.
A aproximação dos aviões levou as autoridades sul-coreanas a instruírem os moradores da ilha de Ulleung, na costa leste do país, a procurar abrigo. O alerta foi suspenso três minutos depois, com a retirada das aeronaves da região.
Em um primeiro momento, o governo da província de Gyeongsang do Norte informou que uma aeronave supostamente norte-coreana havia ingressado no espaço aéreo do país, levando alguns dos principais veículos de comunicação sul-coreanos a divulgar alertas sobre o incidente. As autoridades corrigiram a informação posteriormente, esclarecendo que os aviões eram russos.
O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou que as aeronaves se aproximaram dos limites do espaço aéreo territorial sul-coreano, mas não chegaram a violá-lo. Segundo o porta-voz militar Jang Do-young, o alerta à população foi uma medida preventiva adotada para garantir a segurança dos moradores da ilha diante da possibilidade de uma incursão.
Em resposta ao incidente, o Ministério da Defesa sul-coreano convocou o adido militar russo em Seul, Nikolai Marchenko, para apresentar um protesto formal e exigir medidas que impeçam a repetição de episódios semelhantes.
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As zonas de identificação de defesa aérea se estendem para além do espaço aéreo sobre o qual um país exerce soberania e permitem às autoridades monitorar antecipadamente a aproximação de aeronaves estrangeiras. Embora se espere que aviões militares comuniquem previamente sua entrada nessas áreas, não há uma obrigação legal internacional que os force a fazê-lo. A Rússia não reconhece a zona de defesa estabelecida por Seul e tem realizado incursões frequentes na região.
O incidente ocorre em meio ao aumento das tensões na Península Coreana e ao estreitamento dos laços militares entre Moscou e Pyongyang. Recentemente, a explosão de uma mina deixou três soldados sul-coreanos feridos na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, que permanecem tecnicamente em guerra desde que o conflito entre os países terminou com um armistício, em 1953, e não com um tratado de paz.