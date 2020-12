Coreia do Sul e Noruega detectam casos de nova variante do coronavírus

A Coreia do Sul detectou três casos da nova cepa do coronavírus descoberta no Reino Unido, ao mesmo tempo em que as autoridades norueguesas também anunciaram a identificação de dois pacientes contaminados com o vírus. De acordo com estudos apresentados até o momento, a nova variante é mais contagiosa que a cepa original, mas nada demonstrou que provoque formas mais graves da doença.

As três pessoas infectadas na Coreia do Sul pertencem à mesma família, residente em Londres. Eles chegaram em 22 de dezembro na Coreia do Sul, informou a Agência Coreana para o Controle e Prevenção de Doenças (KDCA). Os infectados foram isolados e colocados em quarentena depois que testaram positivo para Covid-19, indicou a agência.

Já os dois casos identificados na Noruega são de viajantes britânicos que chegaram ao país no último mês. A nova cepa já foi de detectada em vários países europeus e de outros continentes, como Canadá, Jordânia ou Japão.

Mais de 50 países ordenaram restrições às viagens procedentes do Reino Unido após a descoberta da variante. O Brasil adota essa medida desde sexta.

A Coreia do Sul proibiu os voos para o Reino Unido até o fim do ano. As autoridades sul-coreanas tentam conter uma terceira onda epidêmica, que se concentra na região de Seul, que registrou mais de 1.000 novos casos diários de Covid-19 diversas vezes nas últimas semanas. Nesta semana, a Noruega também proibiu a aterrissagem de aviões britânicos em seu território.