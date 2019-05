Coreia do Sul doará US$ 8 mi em ajuda humanitária para Pyongyang

“Este é o momento de interromper qualquer ajuda ao Norte e não de fornecê-la”, disse Jun Hee-kyung, porta-voz do Partido Coreia Liberdade, logo depois do anúncio do pacote nesta sexta-feira. Ela acusou Moon de fazer uma “pacificação irresponsável”, segundo o New York Times.

Desde 2016, os Estados Unidos vêm ampliando sanções rígidas contra a Coreia do Norte em represália ao seu programa nuclear, banindo o carvão, o minério de ferro e outros produtos essenciais exportados pelo país asiático. Também limitou as alternativas de fornecimento de petróleo ao país. Essas medidas reduziram fontes de renda importantes do governo, diminuindo também sua habilidade de importar alimentos.

Kim Jong-un esperava alívio das restrições econômicas com a desativação de parte do projeto de armas nucleares. Trump recusou a oferta em fevereiro, em seu segundo encontro com Kim, no Vietnã, exigindo que a Coreia do Norte acabe com todas as ogivas. Desde então, as negociações estão travadas.

Em 9 de maio, os norte-coreanos lançaram dois mísseis de curto alcance em direção a uma base próxima a Seul, capital da Coreia do Sul, apenas quatro dias após realizar um primeiro lançamento.

Essas operações do país comunista são vistas como um alerta de seu governo sobre possíveis lançamentos bélicos mais ambiciosos caso não obtenha maior abertura econômica do exterior. Kim deu até o final do ano para Washington mostrar mais flexibilidade na relação diplomática, indicando que depois disso seu país buscaria outras vias para se fazer ouvido.